GRANDIOSES WINTERVERGNÜGEN IN DER ERLEBNISREGION OSTSTEIERMARK

Echtes Lebensgefühl im Garten Österreichs

Eine Region voller Vielfältigkeit und erlebnisreicher Freizeitaktivitäten, verbunden mit der Liebe zu Traditionen, dem Reichtum an Natur- und Nutzgärten, kulinarischen Genüssen, kulturellen Schätzen, Entspannung und Inspiration macht die Oststeiermark zum einzigartigen Garten Österreichs. Ländlicher Charme und moderne Städte versprechen einen abwechslungsreichen Urlaub zu jeder Jahreszeit. Vom Erblühen der zahlreichen Obstbäume über Badespaß in erfrischenden Seen bis hin zur fruchtbaren Erntezeit und Pistenspass im Winter präsentiert sich die Oststeiermark von ihrer facettenreichen Seite. Genauso variantenreich gestalten sich auch die Unterkünfte, die von Urlaub am Bauernhof bis zum 4-Sterne-Hotel reichen. Romantische Stunden zu zweit, eine sportliche Auszeit oder ein entspannter Familien-Urlaub, dafür steht die Oststeiermark. Exklusive Wellness- und Spa-Angebote, auch abseits der Thermenlandschaft, ermöglichen es, sich eine entspannte Auszeit zu gönnen, um neue Energie und Kraft zu schöpfen.



Im Sommer laden vielseitige Wanderungen und aktive Radtouren dazu ein, die atemberaubende Landschaft von ihrer floralen Seite zu erkunden, während sich der Garten Österreichs im Winter in ein wahres Wintersport-Paradies verwandelt. Fernab vom Massentourismus beeindrucken 13 Skigebiete mit familienfreundlichen Preisen, variantenreichen Pisten, modern ausgestatteten Skischulen und zahlreichen Verleihmöglichkeiten. Die mit dem Steirischen Loipengütesiegel ausgezeichneten Langlaufloipen sorgen für einen genussvollen Aktivurlaub in der Erlebnisregion. Eine unvergessliche Winterauszeit ermöglichen zudem idyllische Schneeschuhwanderungen, verschneite Winteranderwege, aufregende Rodelbahnen und Eislaufplätze. Individuelle Winterfreude bietet die Oststeiermark WinterCard, mit welcher 9 Skilifte und 2 Langlaufgebiete erkundet werden können. Sie verbindet dabei die Regionen Naturpark Almenland mit der Joglland-Waldheimat und schafft Winterspaß pur auf zahlreichen unterschiedlichen Loipen und Skipisten.



So abwechslungsreich wie die Oststeiermark sind auch die Produkte der Region. Neben höchster Qualität spiegelt sich auch die traditionelle steirische Tradition in der Kulinarik wider. Vom Apfelstrudel nach Oma ́s Geheimrezept über eine Brettljause in urigen Almhütten bis zu einem Gänge-Menü im exklusiven Haubenlokal- die Gastronomiebetriebe verwöhnen Gäste auf höchstem Niveau. Für besinnliche Weihnachtsstimmung sorgen romantische Weihnachts- und Christkindlmärkte mit traditionellem Kunsthandwerk und genussvollen Köstlichkeiten, die die Oststeiermark mit winterlichem Charme erfüllen.



Kulturliebhaber erhalten zudem die Möglichkeit, sich an aussergewöhnlichen Ausstellungen, wie dem Stadtmuseum Hartberg, dem Kunsthaus Weiz oder dem Stift Vorau sowie imposanten Kulturgütern zu erfreuen. Neben spannenden Kulturprogrammen zeichnet sich der schönste Garten Österreichs auch durch sein steirisches Brauchtum und die von Herzen kommende Gastfreundlichkeit und Heimatverbundenheit aus.



Entdecken Sie das traumhafte Winterambiente, kulinarische Spezialitäten und unvergessliche Ausflugsziele in der Erlebnisregion Oststeiermark!

Alle weiteren Infos unter www.oststeiermark.com



