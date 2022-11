DEPOT - Weihnachten rückt näher – und ein Dekoartikel in den Fokus

Kugeln! Mit DEPOT immer eine runde Sache

Niedernberg, 17. November 2022 – Vor genau 25 Jahren, als DEPOT an den Start ging, hatten sie in den Wohnungen und Häusern zur Weihnachtszeit ihren festen Stammplatz: Kugeln, in der Regel rot, gehörten an den Baum. Heute, ein Vierteljahrhundert später, würde man sagen: Kugeln sind (noch immer) ein „Must-have“. Und das nicht nur als Bereicherung jedes festlich geschmückten Christbaums. Was in diesem Winter „in“ ist, verrät der führende Deko- und Einrichtungsspezialist.

Festliches Arrangement mit glamourösen Akzenten

Ein hängendes Kugel-Arrangement verwandelt jedes Zimmer in einen ganz besonderen Ort. Wie eine glamouröse Wolke thronen die Kugeln in dezenten, eleganten Farben über den Köpfen und können entweder direkt an der Decke oder etwa an einem Leuchtkranz befestigt werden. Für diesen ganz besonderen Look bietet sich eine Mischung aus dem Glas-Weihnachtskugel-Set und einigen besonderen Highlights wie den KugelnNoble, Stars 4Ever und Glimmer an. Die perfekte Begleitung für die runden Protagonisten sind die KunstzweigeGras und Eukalyptus, die mit einem edlen Satinband zusammengebunden werden können.

Bordeaux setzt auf jedem Tisch edle Akzente

Die Farbe der Liebe – sie darf zum Fest der Liebe nicht fehlen. Auf der feierlich gedeckten Tafel lassen sich Kugeln im Bordeaux-Ton in Szene setzen. Die kräftige Farbe sorgt für Stimmung und Atmosphäre, wahlweise umgeben von grünen Tannenzweigen. Die Glasweihnachtskugeln präsentiert DEPOT in verschiedenen Größen und Stückzahlen: 15-teilig mit 2 cm Durchmesser, 15-teilig mit 3 cm Durchmesser, 12-teilig mit 6 cm Durchmesser und 6-teilig mit 8 cm Durchmesser.

Herzliche Botschaften als elegante Deko

Die eigenen vier Wände zu schmücken ist ein Highlight, das Erinnerungen und zugleich Vorfreude weckt. Umso schöner, wenn man dann warme Botschaften übermittelt, wie mit dem gläsernen Herz Opa oder Herz Mama. Von Hand gefertigt und bemalt ist der hängende bunte Baumschmuck Van. Dackel Dario und Gans Gesinesorgen auf tierische Art für weihnachtliche Stimmung. Doch nicht nur am Weihnachtsbaum machen die verschiedenen Anhänger eine gute Figur. Auch als frei hängende Dekoration bereichert etwa die Zuckerstangeaus feinem Glas jedes festlich geschmückte Wohnzimmer.

Jingle Bells im glanzvollen Boho-Style

Der wohlig warme Boho-Style hat längst unser Zuhause erobert – und das rund ums Jahr. Kein Wunder also, dass er auch zum Fest der Feste einzieht. Altrosa oder Creme, warum nicht gleich beide Farbnuancen: Die gläsernen Weihnachtskugeln Glimmerpearls wirken magisch anziehend und die Glitterstripes dürfen nicht fehlen. Nicht weit davon entfernt hängen am Baum die Circle Stripes. Für viel Glanz und Glamour sorgt auch der zwölfteilige Glimmermix. Absolut angesagt sind Kunst-Stielblumen, wie Pampaswedel oder große Federn wie Fluffy, die einfach, aber höchst wirkungsvoll zwischen Kugeln und Äste gesteckt werden.

Bei DEPOT haben Träume ein Zuhause und mit etwas Glück liegen die Geschenke dieses Jahr unter einem traumhaft geschmückten Weihnachtsbaum mit Wow-Effekt. DEPOT verlost zehn geschmückte Weihnachtsbäume im Wert von je 1.300 €. Alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen gibt es hier.

