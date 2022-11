Christopher Schläffer als „WU Manager des Jahres 2022“ ausgezeichnet

“Ich freue mich über diese Ehrung meiner Alma Mater. Die Entwicklung der WU von der k.k. Export-Akademie zur Hochschule für Welthandel und nun zu einem internationalen Leuchtturm für Wirtschaftswissenschaften an diesem unvergleichlichen Campus beeindruckt mich sehr. Meine eigene Studienzeit in Wien war nichts als schön.”, zeigt sich Christopher Schläffer über die Auszeichnung erfreut.

Christopher Schläffer (CEO des Technologieunternehmens NYOUM mit Sitz in London) blickt auf eine langjährige internationale Karriere im Technologiebereich bei Accenture, Deutsche Telekom und T-Online zurück. Er prägte bei der Deutschen Telekom als Chefstratege und Bereichsvorstand Produkt & Innovation über ein Jahrzehnt die Wachstumsstrategie des Konzerns in Europa und den USA. Schläffer war maßgeblich an der Einführung des Betriebssystems Android beteiligt und gründete das Technologieunternehmen NYOUM, das an der Entwicklung eines kontextuellen Internets arbeitet. Gleichzeitig übernimmt er als Mitglied des Aufsichtsrates von Amnesty International und darüber hinaus in besonderem Maße gesellschaftliche Verantwortung für Menschenrechte und Chancengerechtigkeit.