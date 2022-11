Eine „grüne Lunge“ für Dornbirn (clavis-Medieninformation, 11.11.2022)

M E D I E N I N F O R M A T I O N



Eine „grüne Lunge“ für Dornbirn

Pilotprojekt: Rhomberg Bau und WoodRocks pflanzen im Turteltaubweg einen Miniwald

Bregenz/Dornbirn, 11. November 2022 – 100 Quadratmeter Natur mitten in Dornbirn: Am gestrigen Donnerstag versammelten sich zahlreiche Mitarbeiter:innen der Rhomberg Bau Gruppe, um in Zentrumsnähe von Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt den ersten Miniwald zu pflanzen. Mit der freiwilligen Aktion wollen die Teilnehmenden aus dem Familienunternehmen einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Mikroklimas leisten.

Dazu hatten sich insgesamt knapp 20 Kolleg:innen mit Spaten, Harke und jeder Menge Jungbäumen, Sträuchern und sonstiger Pflanzen am Turteltaubweg 4 eingefunden. Unter fachkundiger Anleitung vom Baumpflegeteam Gieselbrecht GmbH legten die Aktivist:innen den urbanen Miniwald an. Mit von der Partie war auch Stefan Raggl, der das Grundstück direkt neben seiner Mietwohnanlage „Schoren Apartments“ zur Verfügung gestellt hat. Zuvor waren die 100 Quadratmeter bereits mit Substrat und Nährstoffen vorbereitet worden. „Die Idee hat uns sofort begeistert“, erläutert Raggl. „Das Apartmenthaus ist mit dem nachhaltigen Baustoff Holz errichtet worden. Und nun geben wir der Natur einen kleinen Teil davon zurück.“

Hinter dem Miniwald-Konzept steckt die Tiny-Forest-Methode aus Japan, mit der im innerstädtischen Raum schnellwachsende Bäume und Pflanzen angesiedelt werden, um so einen natürlichen Wald in seinen verschiedenen Schichten und in seiner Biodiversität nachzuahmen. Die Anpflanzung muss nur zu Beginn rund ein Jahr bewässert werden, danach ist sie komplett autark und kommt ohne Pflege aus. Auf diese Weise entsteht mitten in der Stadt ein Biotop für viele Pflanzen, Tiere und Insekten. Zudem können die Miniatur-Wälder Regenwasser zurückhalten und fungieren damit als Puffer bei Starkregenereignissen, die künftig häufiger und stärker werden. Weitere Vorteile sind die luftreinigende Wirkung durch Feinstaubbindung und Sauerstoffproduktion, Beschattung und Erholung für Anrainer:innen.

„Diese grüne, urbane Oase in Schoren ist unser erstes Pilotprojekt und ein Test“, erklärt Katharina Fuchs, Innovationsmanagerin bei Rhomberg Bau. „Unser Ziel ist die Umsetzung in urbanen Räumen, um dort mit mehr Grün der Überhitzung entgegenzuwirken und einen Erholungsfaktor für Mensch und Natur zu schaffen. Insgesamt haben wir ein stimmiges, sinnvolles und nachhaltiges Leuchtturmprojekt mit wirklichem Impact.“

Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und die Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com

