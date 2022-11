Binder Grösswang berät Grissemann Gesellschaft m.b.H. beim Erwerb des AGM-Großmarktes von Metro Österreich

Binder Grösswang berät Grissemann Gesellschaft m.b.H. (Grissemann) beim Erwerb des von C&C Abholgroßmärkte Gesellschaft m.b.H., einer Tochtergesellschaft von Metro Österreich, betriebenen Standortes Bludenz (AGM Bludenz).

METRO Cash & Carry Österreich GmbH (METRO) und ihre Tochtergesellschaft C & C Abholgroßmärkte Gesellschaft m.b.H. (AGM) veräußern, in Erfüllung der kartellbehördlichen Auflage, ihren Standort Bludenz (AGM Bludenz) an Grissemann.

Grissemann Gesellschaft m.b.H. hat alle 45 Mitarbeiter des Standorts in Bludenz übernommen und seit Anfang November können die Kunden des Marktes auf die langjährige Branchen-Erfahrung und eine ausgezeichnete Logistikleistung von Grissemann zurückgreifen. Die Grissemann Gesellschaft m.b.H., mit Sitz in Zams (Tirol), befindet sich mittelbar zu 100 % im Eigentum der Familie Walser und wird von Herrn Mag. Thomas Walser als einzigem Geschäftsführer geleitet. Hauptfokus der Geschäftstätigkeit liegt im Gastro-Großhandel für die Hotellerie, Gastronomie und Großverbraucher in Tirol und Vorarlberg. Es werden vom Standort in Zams über 2.000 Kunden aus Hotellerie und Gastronomie im Umkreis von ca. 100 km beliefert.

Grissemann ist Teil der Eurogast Österreich Gruppe. Unter der Marke „Eurogast“ treten insgesamt 10 Gastronomiegroßhändler mit 18 Standorten in ganz Österreich auf. Die Eurogast Händler sind in ihren Regionen seit vielen Generationen verankert und zum größten Teil eigenständige Familienunternehmen, die mit viel Engagement für die Gastronomie, Hotellerie und Großverbraucher tätig sind. Mit dem Standort in Vorarlberg schließt Eurogast eine für die Gruppe wichtige Lücke und ist somit flächendeckend in ganz Österreich vertreten.

Von Seiten Binder Grösswang berieten Christian Zwick (Partner), Christoph Schober (Rechtsanwalt) und Johanna Müller (Rechtsanwaltsanwärterin) (alle M&A/Lead) sowie Johannes Barbist (Partner, Regulatory) und Alexander Kramer (Counsel, Real Estate) die Käuferin. Die Verkäuferin wurde von DORDA Rechtsanwälte GmbH, federführend von Christian Ritschka (Partner), rechtlich vertreten.

