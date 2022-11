Black November bei MediaMarkt

Black November bei MediaMarkt Auftakt zur beliebtesten Shoppingzeit des Jahres

Vösendorf, 08. November 2022 – Den ganzen November profitieren MediaMarkt- Kunden von sensationellen Angeboten. Die Singles’ Days, gefolgt von der Black Week, sind Grund genug für jede Menge Rabatte – quer durch das ganze Sortiment. Schlaue Christkinder schlagen schon jetzt zu und sparen sich später den Stress.



High-Season für Rabatte: Diese Woche fällt der Startschuss

Auch in diesem Jahr versüßt MediaMarkt seinen Kunden den Start in die beliebteste Shoppingzeit des Jahres. Der Startschuss für den Angebots-Regen fällt diese Woche mit Beginn der Singles’ Days, die von 9. bis 12. November zum Schnäppchenshopping einladen. Gefolgt von der Black Week, die von 13. bis 23. November über die Bühne geht. Zu den attraktiven Tiefpreisen in über 50 Märkten und mediamarkt.at kommen bei den Singles’ Days auch noch kostenlose Lieferung sowie Versand im Onlineshop obendrauf. Ob TVs und Soundsysteme fürs Home Entertainment, energiesparende Geräte für Haushalt und Küche, Equipment fürs Arbeiten und Lernen, aktuelle Kameras, Wellness-Utensilien, Gaming-Equipment oder Technik aus dem Bereich E-Mobility – günstige Deals warten in allen Produktbereichen.

Für Technik-Fans bietet sich die perfekte Gelegenheit, sich einen lang ersehnten Wunsch zu erfüllen oder schon an die Weihnachtsgeschenke für die Liebsten zu denken – und dabei auch noch jede Menge zu sparen.



Rund um die Uhr einkaufen

Nach dem Motto „Shoppen wie, wo und wann ich will“ können MediaMarkt Kunden außerdem viele Angebote rund um die Uhr online unter mediamarkt.at bestellen und bequem nach Hause liefern lassen. Dank Click & Collect Express können Produkte online bestellt und anschließend aus dem gewählten Markt abgeholt werden. Sind Produkte lagernd, ist die Abholung sogar innerhalb von nur 30 Minuten möglich.



Verlängerter Umtausch

Rechtzeitig zum Start der Weihnachtssaison verlängert MediaMarkt das Umtauschrecht. Alle Produkte, die ab dem 13. November 2022 bei MediaMarkt gekauft werden, können ganz bequem bis 11. Jänner 2023 umgetauscht werden. Wer wider Erwarten nicht fündig wird, der nützt die „Geld-zurück-Garantie“. So lassen sich Weihnachtsgeschenke bereits jetzt ganz stress- und risikofrei einkaufen!

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Anna

Sollereder



Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at