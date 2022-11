EINLADUNG INDIVIDUELLE RECHERCHEREISE FERIENREGION HALL-WATTENS

Schlemmen, Genießen und die Natur erleben - Kulinarische und erholsame Auszeit inmitten der Tiroler Alpen

Die Region Hall-Wattens, im Herzen der Tiroler Bergwelt gelegen, lockt mit erholsamer Atmosphäre in ursprünglicher Natur. Ob im sonnigen Gastgarten, im traditionellen Tiroler Gasthaus oder im exquisiten Haubenlokal: Kulinarik und Genuss nehmen in der Region einen hohen Stellenwert ein. Aufgrund des begünstigten Klimas können bereits ab April erste regionale Köstlichkeiten genossen werden. Der Haller Bauernmarkt, zahlreiche Kulinarikfeste sowie der wöchentliche Tiroler Schmankerl Kochkurs gelten als Geheimtipps für Genießer. Spirituosenliebhaber haben die einzigartige Gelegenheit, im Rahmen der Tiroler Schnapsroute, professionellen Schnapsbrennern über die Schulter zu schauen, während Gourmets auf der Tulfeinalm mit kulinarischen Spezialitäten der Tiroler Küche verwöhnt werden. Im Naturpark Karwendel laden regionale Schmankerln auf der Thaurer Alm und der Hinterhornalm zum Gustieren ein und der gemütliche Wildkräuterspaziergang mit Kräuterpädagogin Claudia Pyka zählt als Attraktion, um Wissenswertes über wertvolle und heilende Pflanzen in Erfahrung zu bringen.



Neben vielfältigem Wintersportvergnügen ist die Ferienregion für Wandern und Mountainbiken, besonders aber zum Energie tanken und Entschleunigen bekannt. Von sportlichem Bergsteigen über Genusswandern im Karwendelgebirge oder den Tuxer-Alpen, die Region Hall-Wattens hält eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten bereit, um die traumhafte Natur in vollen Zügen erleben zu können. Der sieben Kilometer lange Zirbenweg am Glungezer, dem Hausberg der Tiroler, gilt aufgrund seiner leichten Wegführung als Highlight für die ganze Familie und ermöglicht unvergleichbare Ausblicke auf über 400 Berggipfel. Auf über 2.000 Meter Höhe, entlang der Waldgrenze, führt der Panoramawanderweg vom Patscherkofel bis zur Tulfeinalm am Glungezer. Besonders beliebt ist die Kristallwanderwoche mit mehreren geführten Wanderungen.



Auch Wallfahrt, Pilgertum und Sinnsuche sind in der Region Hall-Wattens tief verwurzelt. 14 Kraftorte, von spirituellen Stätten über Kulturdenkmäler und Naturschauplätze, laden hier zum Kraft tanken und Innehalten ein.



Verbringen Sie eine genussvolle, abwechslungsreiche und entspannte Zeit im Herzen Tirols - die Region Hall-Wattens erwartet Sie! Alle weiteren Infos unter www.hall-wattens.at



