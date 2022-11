Opernstar Elīna Garanča mit dem BEE GOOD-Award 2022 ausgezeichnet!

Eine große Stimme für die Bienen: Opernstar Elīna Garanča mit dem BEE GOOD-Award 2022 ausgezeichnet!

Das Umwelt- und Gesellschaftsprojekt „BioBienenApfel“ und die „We for Earth“-Bewegung haben die international erfolgreiche und gefeierte Opernsängerin Elīna Garanča mit dem BEE GOOD-Award 2022 ausgezeichnet. Die lettische Mezzosopranistin schenkt der Natur abseits der großen Bühnen dieser Welt viel Achtsamkeit und lebt beispielhaft vor, dass der verantwortungsbewusste Umgang mit den natürlichen Ressourcen in der eigenen Familie beginnt. Die Ehrung wurde Elīna Garanča von BioBienenApfel-Initiator Manfred Hohensinner und We for Earth-Initiator Alexander Andreadis in Wien überreicht und weltweit erst zum zweimal Mal vergeben. Der erste Ausgezeichnete war der legendäre britische Musiker Sting.

***

„Elīna Garanča besitzt einfach alles: Musikalität, Technik, Stimme, Selbstvertrauen, Intelligenz, Wandlungsfähigkeit und das Aussehen eines Filmstars.” Was in dieser Aufzählung einer New Yorker Zeitung fehlt, ist ihre tief verwurzelte Liebe zur Natur. Elīna Garanča wurde in Lettland geboren, einem Land mit überwältigenden Landschaften, und sie ist aufgewachsen in einer Welt, in der die Bienen und das Honigbrot eine wichtige Rolle spielten. Die Sommermonate auf dem Bauernhof ihrer Großeltern haben sie geprägt, bis heute findet die Opernsängerin Erholung im Garten und Inspiration im Wald.

Elīna Garanča: "In meinem Herzen bin ich noch immer ein kleines Bauernmädchen. Deshalb freut mich die Auszeichnung mit dem BEE GOOD-Award", weil es eine Anerkennung dafür ist, was ich lebe – der Natur Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu geben. Das bedeutet mir viel, weil ich es aus Überzeugung mache und ich damit nicht nur als Sängerin, sondern auch als Mensch wahrgenommen werde."

Als Opernstar singt Elīna Garanča regelmäßig an den größten Opernhäusern und Festivals der Welt: der Metropolitan Opera New York, dem Royal Opera House Covent Garden in London oder an der Wiener Staatsoper. Als Mutter und Familienmensch setzt die überzeugte "Gartenaktivistin" andere Prioritäten: "Ich will meinen Kindern lernen, dass wir ohne Natur nicht weitermachen können. Die Menschen sind nur ein Teil dieser Welt, wir müssen im Einklang mit der Natur leben und einsehen, dass wir nicht nur nehmen können." Passend dazu lautet ihr Credo: Was man sät, das wird man ernten.



Was die Menschen von den Bienen lernen können? "Den Zusammenhalt. Die schützen einander und sie unterstützen einander, Bienen arbeiten füreinander und miteinander", so Elīna Garanča. Und mit welchem Lied lässt die Natur am besten beschreiben? "Das ist nicht möglich. Dafür ist die Natur zu groß und Musik zuwenig", so die Kammernsängerin, die als Ausgleich zur lauten, glitzernden Welt des Musikgeschäfts am liebsten in den Wald flüchtet: "Diese Stille zu hören ist unglaublich wichtig für mich. So ruhe ich meine Sinne aus."

Manfred Hohensinner ist Initiator des Umwelt- und Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel, Frutura-Eigentümer und ein Pionier der nachhaltigen Landwirtschaft: "Mit Elīna Garanča dürfen wir eine der schönsten Stimmen dieser Welt mit dem BEE GOOD-Award auszeichnen. Dass sie diese Stimme auch für die Bienen und den Schutz der Artenvielfalt erhebt, ist für unser Projekt eine große Ehre und ein wichtiges Signal, das über alle Grenzen hinweg gehört wird."

Alexander Andreadis, Initiator der We For Earth-Bewegung: „We For Earth hat es sich zum Ziel gesetzt, ambitionierte Projekte, wie jenes des BioBienenApfels bestmöglich zu unterstützen. Elīna Garanča lebt vor, dass jeder von uns an jedem Platz der Erde mithelfen kann, unsere Welt zu einem besseren, lebenswerteren Platz zu machen und sie für uns und unsere Kinder zu bewahren."





HINTERGRUND:

Das Umwelt- und Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel wurde am 7. April von der steirischen Frutura Unternehmensgruppe gestartet, um in der Gesellschaft ein Umdenken für mehr Artenschutz und Nachhaltigkeit zu bewirken. Das ehrgeizige Ziel: Unter dem Motto „Give Bees a Chance“ sollen innerhalb der nächsten 5 Jahre in Österreich bis zu 1.200 Hektar neue Blumenwiesen aufblühen und damit Lebensraum für bis zu 1 Milliarde Bienen entstehen. Prominente Botschafter sind unter anderem F1-Weltmeister Sebastian Vettel, Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, Tennisprofi Dominic Thiem, Sänger Sting, Top-Model Charlott Cordes oder Doppel-Weitmeistern Lizz Görgl.



Mission Statement „We for Earth“-Bewegung: “Wir haben eine Verantwortung, auch wenn es nur mehr einen Funken Hoffnung gibt“. Dieses Zitat von Sir David Attenborough ist die Leitlinie von We For Earth. We For Earth hat es sich zu seinem Ziel gesetzt, durch ihr großes Netzwerk und den Zugang zu Persönlichkeiten und Stars, der Erde eine Stimme zu geben und nachhaltige Projekte zum Zwecke der Erhaltung der Artenvielfalt und der Co2 Reduktion ganz im Sinn der Zukunft der Erde und deren Gesellschaften tatkräftig zu unterstützen. Zusammen sind wir viele. Es ist nicht nur die Zerstörung der Sauerstoff spendenden Bäume im Amazonas-Gebiet, die uns wachrüttelt. Es ist nicht nur der verschwenderische Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten, der uns die Zerbrechlichkeit unseres Ökosystems lehrt. Es ist mehr als das! Der Schutz unseres Klimas steht schlicht für – Alles. Für die Gemeinschaft und das friedliche Zusammenleben der Menschen auf diesem Planeten. Für das Bewusstsein, dass es keinen zweiten Planeten gibt. Deswegen kann das Motto nur lauten: Retten wir die Welt, wo immer wir gerade sind. RESPONSIBLE TOGETHER.