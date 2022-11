„Familientreffen“ der besonderen Art (clavis-Medieninformation, 4.11.2022)

M E D I E N I N F O R M A T I O N



„Familientreffen“ der besonderen Art

740 Jahre Betriebszugehörigkeit: Rhomberg Gruppe ehrt 48 Jubilar:innen



Bregenz, 4. November 2022 – Seit mindestens 10 Jahren sind sie Teil der Rhomberg Familie: 48 Mitarbeiter:innen des international tätigen Bau- und Bahntechnikunternehmens versammelten sich Donnerstagabend im Bregenzer Hotel Schwärzler zur Jubilarehrung. Dort bedankten sich die Geschäftsführer der Rhomberg Holding, Hubert Rhomberg und Ernst Thurnher, bei ihnen für die langjährige Treue.

740 Jahre Rhomberg waren es insgesamt, die sich auf die 48 Jubilar:innen verteilten: Auf 10 Jahre brachten es 18 der Anwesenden. 14 arbeiten seit 15 Jahren bei der Rhomberg Bau Gruppe oder der Rhomberg Bahntechnik. Acht blicken auf 20 Jahre Rhomberg zurück. Drei Mitarbeitende sind seit 25 Jahren mit an Bord, darunter mit Martin Summer einer der aktuellen Geschäftsführer bei Rhomberg Bau. Ein Kollege ist seit 30 Jahren dabei, zwei seit 35 Jahren und einer seit vier Jahrzehnten. Spitzenreiter ist Peter Greußing, der auf 50 Jahre Rhomberg zurückblicken kann. „Peter steht uns auch nach seiner Pensionierung vor einigen Jahren mit all seiner Erfahrung als Verwaltungsrat und Beirat zur Verfügung und ist nicht nur aufgrund seiner langen Firmenzugehörigkeit ein Vorbild für uns bei Rhomberg“, so Hubert Rhomberg. „Sondern auch, weil er wie kaum ein anderer unsere Unternehmenswerte verkörpert.“

Mit Blick aufs Ganze: die Rhomberg Gruppe

Die Rhomberg Gruppe mit Firmensitz in Bregenz, Österreich, ist in den Bereichen Bau, Ressourcen und Bahn tätig. Das 1886 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation beschäftigt gemeinsam mit Partnern aktuell rund 3 550 Mitarbeitende und unterhält Standorte und Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Australien, den USA, Kanada, Großbritannien und Irland. Die Geschäftsführung der Rhomberg Holding GmbH wird von Bmst. DI Hubert Rhomberg und Mag. Ernst Thurnher wahrgenommen.

In der Firmenphilosophie sind die Kriterien der Nachhaltigkeit verankert – sei es bei der ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen oder bei der Stärkung des Schienenverkehrs. Dafür setzt die Rhomberg Gruppe auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung sowie auf Partnerschaften. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete die Rhomberg Gruppe im Bereich „Bau und Ressourcen“ einen Umsatz von 418 Millionen Euro. Die Rhomberg Sersa Rail Group, an der Rhomberg 50 Prozent der Anteile hält, erzielte einen Umsatz von 574 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

