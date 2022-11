DEPOT stellt vor: Die vier Adventskalender-Typen des Jahres

Xmas-Countdown mit 24-fach Herz und Leidenschaft

Niedernberg, 03. November 2022 – Auf diesen Tag fiebern wir alle hin! In vielen Haushalten gehört er in der Vorweihnachtszeit dazu, wie der viel Wärme ausstrahlende Kranz mit den vier sanft leuchtenden Kerzen: Der Adventskalender. Strahlende Augen am frühen Morgen sind doch ein schönes Geschenk. Damit auf die lieb gewonnene Tradition auch in diesem Jahr nicht verzichtet werden muss, liefert DEPOT etwas Hilfestellung. Kleine Anregungen für ganz persönliche „Den-hab-ich-mit-viel-Liebe-selbst-erstellt“-Adventskalender. Ob mit Türchen, Säckchen oder kleinen Boxen – für Überraschungen ist 24-fach gesorgt.

Typ 1: Pastell Style

Die zauberhaften kleinen Papiertüten lieben es so richtig bunt. Mit sechs sorgfältig aufeinander abgestimmten Farben und viel Potenzial zum Befüllen. Das Klammer-Set sorgt dafür, dass die Reihenfolge stimmt. Aufgereiht werden die 24 Tütchen nebeneinander beispielsweise an einer gespannten Leine – zuständig fürs Festhalten sind die schwarzen Klammern im Retro-Look.

Typ 2: Red meets Kids

Hauptsache, es kommt von Herzen. Oder eben wie in diesem Fall mit den Papiertüten Glamheart, bei denen eine Farbe dominiert – Rot. Die Farbe der Liebe trifft auf verspielte Ideen und Inspirationen für neugierige Kids, die in der Adventszeit natürlich noch neugieriger sein dürfen. Im Zusammenwirken mit dem 56-teiligen Sticker-Set Christmas lassen sich Herztüten wunderbar verzieren. Tierisch angesagt sind dazu diese drei Vierbeiner: die schmucken Weihnachtskugeln: Esel, Katze und Hund.

Typ 3: All black

Sie sind dunkel wie eine Dezembernacht, die schwarzen Papiertüten, und lassen Geheimnisvolles erwarten. Wie die Sterne am klaren Winterhimmel bringen sie Augen zum Leuchten, federleicht umspielt vom weißen Deko-Anhänger Flügel. Und lecker wird’s! Dafür sorgen bei dieser Adventskalender-Variante die süßenSchokoladen-Schirme und – schließlich müssen die Tüten ja auch befestigt werden – diese Metallklammern.

Typ 4: Back to nature

One, two, three … und natürlich weiter. Handgefertigt und aus 100 Prozent Leinen ist das Set Letters – bestehend aus 24 Täschchen bedruckt in englischer Zählweise. Angerichtet wird das Arrangement gerne in Kombination mit der 50 Leuchten starken LED-Lichterkette Mini. Passend dazu wählt man die Girlande Kiefer.

Weitere Inspirationen sind nur einen Klick entfernt: Adventskalender

Damit die DIY-Adventskalender nicht für lange Gesichter sorgen, hat DEPOT viele Ideen parat, wie diese sich füllen lassen.

Süß und schmackhaft geht’s zu mit der Mini-Schokofigur, der Trinkschokolade Mallow, der Zuckerstange, dem Fruchtgummi For You und dem Glückskeks Dipped . Für die entspannten Momente in der heißen Badewanne ist die Badeschaum Minikugel gedacht, für die Haarpflege ist das feste Shampoo Aloe Vera ideal, alternativ Hibiskus.

Kinderherzen schlagen garantiert höher, wenn sie im Kalender die wunderschöne Schneekugel, die Mundharmonika Animal oder das Armband Boho Peace entdecken. Und der Handwärmer Teddy ist gemacht zum Durchstarten an kühlen Wintertagen.

Was DEPOT noch zum Befüllen hat: Adventskalender-Füllung

Bei DEPOT haben Träume ein Zuhause und mit etwas Glück liegen die Geschenke dieses Jahr unter einem traumhaft geschmückten Weihnachtsbaum mit Wow-Effekt. DEPOT verlost zehn geschmückte Weihnachtsbäume im Wert von je 1.300 €. Alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen gibt es hier.

Bilderdownload: https://we.tl/t-ESHi9zZZlV

Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von DEPOT und unter Nennung des Fotocredits ©DEPOT honorarfrei zu verwenden.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.