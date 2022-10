Halloween auf katholisch: Nacht der 1000 Lichter

Wien, 27. Oktober 2022 – Während am Abend des 31. Oktober vielerorts gruselige Feiern stattfinden, erstrahlen in vielen Kirchen in Wien und dem Osten Niederösterreichs tausende Kerzen und laden dazu ein, zur Ruhe zu kommen. Die „Nacht der 1000 Lichter“ möchte auf das Allerheiligen-Fest am 1. November einstimmen und feiert damit die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Halloween“, das sich von „All Hallows' Eve“ (Aller Heiligen Abend) herleitet.

Zu Allerheiligen am 1. November wird aller Heiligen gedacht. Das sind jene Menschen, die in ihrem Leben die christlichen Grundhaltungen wie Gottes- und Nächstenliebe, Gerechtigkeit oder den Einsatz für die Armen vorbildhaft gelebt haben. Dies ist bei manchen von der Katholischen Kirche durch eine Heiligsprechung offiziell anerkannt worden. Viele andere haben unbemerkt im Verborgenen Gutes getan und die Welt so zu einem besseren, helleren Ort gemacht.

Michael Prüller, Pressesprecher der Erzdiözese Wien: „Wir glauben daran, dass es in der Seele jedes Menschen durch die Nähe und Zuwendung Gottes etwas Heilendes und Heil-Machendes gibt, das sein Leben hell machen kann. Man muss sich nur darauf einlassen.“ Daher laden stimmungsvolle Gottesdienste mit Kerzenschein, Musik und begehbaren Labyrinthen dazu ein, zur Ruhe zu kommen und dem Heiligen im eigenen Leben – Glaube, Hoffnung, Liebe – nachzuspüren.

Viele Menschen erleben eine schwere Zeit – sei es durch Krankheit, wirtschaftliche Probleme, Einsamkeit oder Angst vor Krieg und Gewalt. „Die ‚Nacht der 1000 Lichter‘ bietet die Gelegenheit, für sich und andere zu beten und zu bitten, aber auch Danke zu sagen für das, was heil ist im Leben“, heißt es dazu von der Katholischen Jugend. Sie ist Motor dieser Lichternacht, die sich in den vergangenen 15 Jahren von Innsbruck aus in ganz Österreich und Südtirol verbreitet hat.

Wer am 31. Oktober nicht in eine Kirche kommen kann, kann auf www.nachtder1000lichter.at auch online eine Kerze für die eigenen Anliegen anzünden.

In folgenden katholischen Kirchen wird die Nacht der 1000 Lichter gefeiert:

1010 Wien, Michaelerkirche, Michaelerplatz 5, 18:00-21:00 Uhr

1050 Wien, Pfarrkirche St. Florian, Wiedner Hauptstraße 97, 21:00-24:00 Uhr

1050 Wien, Pfarrkirche St. Josef zu Margareten, Schönbrunner Str. 52, 18:00-21:00 Uhr

1180 Wien, Pfarrkirche Gersthof, Bischof-Faber-Platz 18, 18:00-21:00 Uhr

1200 Wien, Pfarrkirche Zu allen Heiligen, Vorgartenstraße 56, 18:00-22:00 Uhr

1230 Wien, Pfarrkirche Inzersdorf, Draschestraße 105, 18:00-22:00 Uhr

1230 Wien, Pfarrkirche Mauer, Endresstraße 117, 17:30-22:00 Uhr

2013 Großstelzendorf, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

2020 Hollabrunn, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

2115 Ernstbrunn, Pfarrkirche, 18:00-20:00 Uhr

2136 Laa an der Thaya, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

2170 Kleinhadersdorf, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

2230 Gänserndorf, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

2232 Deutsch-Wagram, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

2253 Weikendorf, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

2285 Breitstetten, Pfarrkirche, 16:00-24:00 Uhr

2320 Schwechat-Rannersdorf, Pfarrkirche, 18:00-22:00 Uhr

2731 St. Egyden am Steinfeld, Pfarrkirche, 18:30-21:00 Uhr

2811 Wiesmath, Pfarrkirche, 18:30-24:00 Uhr

2821 Lanzenkirchen, Pfarrkirche, 17:00-19:30 Uhr

2823 Pitten, Pfarrkirche, 20:00-22:00 Uhr

2842 Edlitz, Pfarrkirche, 18:30-22:00 Uhr

3430 Neuaigen, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

3462 Absdorf, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

3474 Altenwörth, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

3484 Grafenwörth, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

3491 Straß im Straßertal, Pfarrkirche, 18:00-21:00 Uhr

3492 Grafenegg-Engabrunn, Pfarrkirche, 18:00-20:00 Uhr

3704 Glaubendorf, Pfarrkirche, 18:00-21:00 Uhr

3710 Gettsdorf, Pfarrkirche, 18:00-21:00 Uhr

3712 Maissau, Pfarrkirche, 17:30-22:00 Uhr

