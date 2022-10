Jede Bewegung zählt!

Bewegung fördert die Gesundheit und stärkt das Immunsystem!

Wir alle wollen möglichst lange bei guter Gesundheit leben - sich ausreichend zu bewegen ist ein wichtiger Beitrag dafür.

Mit über 1.000 Bewegungsveranstaltungen in ganz Österreich zeigte die Initiative „50 Tage Bewegung“, wie einfach es ist, sich gesund zu bewegen und wie viel Freude es macht, gemeinsam aktiv zu sein – denn jede Bewegung zählt!

Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“ luden Sportvereine und Gemeinde in ganz Österreich dazu ein von 7. September bis 26. Oktober - also 50 Tage lang – an kostenlosen Bewegungsveranstaltungen, Aktionstagen oder Schnupperaktionen teilzunehmen. Auf www.gemeinsambewegen.at konnte man aus über 1.000 kostenlosen Bewegungsangeboten wählen, regional filtern und einfach mitmachen.

Die Initiative „50 Tage Bewegung“ ist eine Kooperation des Fonds Gesundes Österreich mit der Fit Sport Austria GmbH mit Unterstützung vom Gesundheitsministerium und vom Sportministerium. Das Ziel ist, die Bevölkerung durch kostenlose, niederschwellige Angebote zu motivieren, aktiv zu sein, Freude an Bewegung zu finden und neue Bewegungsformen kennenzulernen.





Gesundheitsminister Johannes Rauch:

„Regelmäßige Bewegung hält nicht nur fit, sie verbessert auch die persönliche Lebensqualität und steigert das Wohlbefinden. Gerade in gesundheitlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich ausreichend zu bewegen – das stärkt nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern auch das Immunsystem. Die Initiative ‘50 Tage Bewegung‘ bietet Menschen allen Alters in ganz Österreich zahlreiche Möglichkeiten um körperlich aktiv zu werden – das fördert die Gesundheit und sorgt für den nötigen Ausgleich in krisenbehafteten Zeiten“, so Gesundheitsminister Johannes Rauch.

Vizekanzler Sportminister Mag. Werner Kogler:

„Initiativen wie „50 Tage Bewegung“ eignen sich hervorragend, um Menschen in unserem Land für Sport und Bewegung zu begeistern. Unser Ziel ist es, möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher zu einem aktiven, gesunden und freudvollen Lebensstil zu motivieren. Sportvereine in ganz Österreich bieten genau dafür maßgeschneiderte Bewegungsangebote. Gemeinsam mit Familie, Freunden oder Gleichgesinnten im Verein Sport zu betreiben erzielt darüber hinaus auch einen psychosozialen Effekt“, meint Vizekanzler und Sportminister Mag. Werner Kogler.

Bewegung ist gesund – doch wie viel Bewegung ist empfehlenswert?

Für Kinder und Jugendliche gelten andere Bewegungsempfehlungen als für Erwachsene oder Ältere Personen. Die „Österreichischen Bewegungsempfehlungen“, die von Fachleuten erarbeitet wurden, entsprechen den Empfehlungen der WHO und sind nach Altersgruppen für sechs Zielgruppen gegliedert – unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und Körper-, Sinnes- oder Mentalbehinderungen.

Generell gilt: Langandauerndes Sitzen vermeiden bzw. immer wieder durch Bewegung unterbrechen!

Dr. Klaus Ropin, Leiter Fonds Gesundes Österreich:

„Schon 150 Minuten Bewegung pro Woche haben einen nachgewiesen positiven Effekt auf die Gesundheit von Erwachsenen. Man muss auch nicht sehr sportlich sein, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun, sondern kann diese Zeit auch gut etwa durch Zufußgehen in den Alltag einbauen. Die Bewegungsempfehlungen für Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre) liegen übrigens bei 60 Minuten am Tag. Jene für Kinder im Kindergartenalter sogar bei 3 Stunden pro Tag“, so Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich.

Gemeinsam bewegen

Die Initiative „50 Tage Bewegung“ ist eine Kooperation des Fonds Gesundes Österreich mit der Fit Sport Austria, einer GmbH der drei Breitensportverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, weiterer Partner ist der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ).

Unterstützt wird die Initiative vom Gesundheitsministerium und vom Sportministerium und sie ist Teil der Europäischen Woche des Sports (#beactive).

Wer auch noch nach dem 26.10. aktiv bleiben will, findet auf der Website, der Facebook-Seite und auf dem YouTube-Kanal der Initiative „50 Tage Bewegung“ weiterhin Anregungen und Tipps, wie man mit Bewegung gut durch den Winter kommt und so sein Immunsystem stärkt. Auch unter www.fitsportaustria.at, der Website der Fit Sport Austria GmbH, findet man ganzjährig qualitätsgesicherte und gesunde Bewegungs- und Sportangebote von Sportvereinen.

Alle Informationen zur Initiative „50 Tage Bewegung“ auf www.gemeinsambewegen.at

Facebook

YouTube

