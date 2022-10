Neuer Look für Lidl Filiale in Neusiedl am See

Pressemitteilung Lidl Österreich Moderner, heller, schöner: Neuer Look für Lidl Filiale in Neusiedl am See Am 27.10.2022 eröffnet Lidl Österreich die neu gestaltete Filiale in der Wiener Straße 108 und setzt dabei auf ein neues Shop Design: Eine moderne Raumgestaltung mit neuen Farben und übersichtlichen Regalen sorgt für ein angenehmes Einkaufserlebnis. Auf einer vergrößerten Verkaufsfläche von fast 1.300 m² wartet ein frisches Sortiment mit über 2.100 dauerhaft erhältlichen Artikeln. Damit wird Lidl zu einem richtigen One-Stop-Shop und zur Haupteinkaufsstätte für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf.

Insgesamt investierte Lidl Österreich über 1,9 Millionen Euro in den Standort. Auch eine kostenlose E-Tankstelle für Kundinnen wurde errichtet. Das gesamte Team rund um Filialleiter Tamas Redai freut sich über den neuen „Look“. „Die Filiale ist echt super geworden. Alle Kolleginnen und Kollegen sind begeistert. Schon beim Eingang riecht es nach ofenfrischem Brot und Gebäck – und ein praktisches Zusatzangebot für unsere Kundinnen und Kunden ist die neue Brotschneidemaschine. Wir können jeden nur einladen, einmal vorbeizukommen“, so die Filialleitung.

Frische und Vielfalt aus Österreich

Lidl Österreich legt höchsten Wert auf Frische, Qualität und Herkunft. Auch in der Filiale in Neusiedl am See gibt es viel Österreich zum günstigsten Lidl Preis – wie die heimischen Qualitäts-Eigenmarken „Alpengut" und „Wiesentaler" oder die mehrfach ausgezeichnete, österreichische Bio-Marke „Ein gutes Stück Heimat“. Hier ist der Name Programm: Lidl Österreich kompensiert den CO 2 -Abdruck aller Produkte der Bio-Marke. Damit ist „Ein gutes Stück Heimat“ zu 100 % klimaneutral. In den Alpengut-Produkten steckt nur beste Milch von heimischen Molkereien – natürlich 100 % AMA-zertifiziert und mit 100 % gentechnikfreier Milch hergestellt. Ein Großteil des dauerhaft erhältlichen Frischfleisch-Sortiments bei Schwein, Rind und Hendl ist AMA-zertifiziert. Insgesamt stehen den Kund:innen über 80 Fleisch- und Fisch-Produkte zur Auswahl. Im neuen Backshop wird mehrmals täglich frisches Brot und Gebäck angeboten. Die Kund:innen können aus rund 50 verschiedenen, zum Großteil österreichischen, ofenfrischen Artikeln wählen.



Hinter den Eigenmarken von Lidl Österreich stehen namhafte österreichische Lieferanten und Erzeuger. Heute kommt über die Hälfte der verkauften Lebensmittel in den Filialen von heimischen Lieferanten. Pro Jahr sind das knapp 400 Mio. Artikel. Neben dem Standard-Sortiment gibt es wie gewohnt wöchentliche Aktionen in Top-Qualität – natürlich garantiert zum Lidl Preis. Neu im Sortiment ist die „Meine Feinkost-Theke“ mit nationalen und internationalen Wurst- und Käsespezialitäten.

Gelebte Nachhaltigkeit

Umweltschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – auch dafür steht die Filiale in der Wiener Straße. Der Standort wird ausschließlich mit CO 2 -neutralem Grünstrom versorgt – genauso wie die drei Logistikzentren und die Salzburger Zentrale. Bereits seit Jahren beheizt Lidl Österreich seine Filialen mit ressourcenschonender Wärmepumpentechnologie. In den neuen Filialen werden nur natürliche Kältemittel und Anlagen zur Wärmerückgewinnung eingesetzt. Fast alle Standorte kommen dadurch ohne fossile Energieträger aus.

Auch beim Umgang mit Lebensmitteln übernimmt Lidl Österreich Verantwortung: Fast alle Filialen in Österreich haben eine Kooperation mit einer oder mehreren sozialen Einrichtungen, die nicht verkäufliche Lebensmittel regelmäßig abholen. Im Rahmen der konzernweiten Plastikreduktionsstrategie verfolgt Lidl Österreich einen klaren Ansatz: Vermeiden, reduzieren, wiederverwenden. Alle Maßnahmen und Infos zum nachhaltigen Engagement finden Sie online unter www.aufdemwegnachmorgen.at

Wiener Straße 108 / 7100 Neusiedl am See

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 07:40 – 20:00, Sa. 07:40 – 18:00

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

--------------------------------

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

---------------------------------

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse@lidl.at