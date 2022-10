Dachgleiche beim ÖSW-Projekt am Fuße des Schafberges in Wien 17, Alszeile 93

das Österreichische Siedlungswerk und die Heimat Österreich realisieren mit weiteren Partnern, in malerischer Umgebung in Wien-Dornbach, ein Projekt mit besonderem Wohnambiente. Am 13. Oktober 2022 fanden sich Vertreter:innen der Bauherren, der Baufirmen, der Architekten sowie weitere Projektbeteiligte und der Bezirksvorsteher von Hernals, am Standort in Wien 17, Alszeile 93, zur traditionellen Gleichenfeier ein.

Claudia Spielmeyer

