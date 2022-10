ÖSW-Projekt MIRROR in Graz Reininghaus erhält den Award „Wohnbauten des Jahres“

der Award „Wohnbauten des Jahres“ zeigt in verschiedensten Kategorien die besten realisierten Wohnungsbau-Projekte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Er ist die einzige Auszeichnung für Entwickler und Auftraggeber im Bereich Geschosswohnungsbau. Das Österreichische Siedlungswerk als größte gemeinnützige Wohnbaugruppe in Österreich wurde 2022 mit dem Projekt „MIRROR“ in Graz Reininghaus in der Kategorie „Wohnhochhaus“ prämiert.

