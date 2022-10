Premiere für Pappboot Extreme am 1. Oktober

„Tape, Tape, Tape und die Getränkehalter." So die Antwort auf die Frage nach dem Erfolgsrezept für ein wettkampftaugliches Pappboot. Insgesamt 14 wagemutige Mannschaften stellten sich in Österreichs größtem Outdoor-Freizeitpark der Herausforderung, ein wasser- und flugtaugliches Gefährt zu konstruieren. Alle TeilnehmerInnen erhielten passendes Baumaterial in Form von Karton und Klebeband. Stylische Accessoires wie aufblasbare Papageien oder Einhornfiguren steuerten die Teams selbst bei. Für den Bau der Pappboote gab es ein Zeitlimit von 2,5 Stunden, das die meisten ausreizten. Bei der Namensfindung war der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von „Starke Pipi und die schwachen Männer" über „Pappship Troopers" bis hin zu „47 Extreme" waren dann auch zahlreiche amüsante Teamnamen zu hören.

Abheben im Finale

Die Challenge gliederte sich in zwei Phasen. Nach der Style-Wertung der Jury musste im Massenstart-Modus eine Runde in der Water AREA absolviert werden. Die Teams mit den meisten Punkten zogen ins Finale ein. Dort galt es dann, sich samt schwimmendem Untersatz die 17 m hohe Water Ramp hinabzustürzen. Den Premierensieg entschied das Team „Sauf π-raten" aus Deutschland vor der Heimmannschaft „Master 15" aus Innsbruck und den „π-mmel π-raten" aus Deutschland für sich. Die drei Bestplatzierten durften sich neben jeder Menge Spaß über actionreiche Preise in Form von AREA 47-Aktivitäten freuen. Das Saisonfinish am 47. Breitengrad ließen Pappboot-AthletInnen und ihre Fans bei der legendären Bad-Taste-Party im River Haus Bar & Grill ausklingen.

Weiter Infos: www.area47.at