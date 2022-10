Jazz&TheCity 2022 ist eröffnet

Jazz&TheCity findet vom 13. bis 16. Oktober 2022 in Salzburg statt

Der viertägige Freispiel-Reigen in der Salzburger Altstadt hat begonnen. Am Donnerstagabend, 13. Oktober 2022 wurde das diesjährige Jazz&TheCity-Festival offiziell eröffnet. Mit Standing Ovations wurden der walisische Sänger Ian Shaw und die legendäre portugiesische Jazz-Sängerin Maria João mit ihrem elektrischen Projekt Ogre gefeiert. Bis einschließlich 16. Oktober 2022 ist das Musikfestival für zeitgenössische Improvisation in der Salzburger Altstadt bei freiem Eintritt zu erleben. Die interaktive Programmgestaltung und die Vielfalt an musikalischen und künstlerischen Stilrichtungen lässt Salzburg vier Tage lang zur kreativen Spielwiese werden.

Alle Informationen rund um Jazz&TheCity 2022 sind online unter salzburgjazz.com oder in der neuen App Events Altstadt Salzburg zu finden.

