Christoph Raab wird Rechtsanwalt bei Binder Grösswang

Mag. Christoph Raab LL.M. (KCL) (28) ist seit Mitte Oktober Rechtsanwalt im Wettbewerbsrechts-Team bei Binder Grösswang.

„Ich freue mich darauf, mein Team und allen voran unsere Mandanten, weiterhin tatkräftig und mit innovativen Lösungen zu unterstützen,“ so Christoph Raab.

Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören nationales und EU-Kartellrecht, nationale und EU-Fusionskontrolle sowie Follow-On Schadenersatzverfahren. Seine Praxis erstreckt sich auf Beratung zu Compliance-Themen und auf die Durchführung von internen Ermittlungen und eDiscovery-Audits.

„Christoph Raab war von Anfang an eine Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns, dass er unsere Mandanten auch in der neuen Position als Rechtsanwalt mit seiner umfassenden Erfahrung beraten wird,“ sagt Raoul Hoffer, Partner im Wettbewerbsrechts-Team.

Christoph Raab ist seit 2022 bei Binder Grösswang. Er legte die österreichische Rechtsanwaltsprüfung im Dezember 2021 ab. Zuvor sammelte er Erfahrung bei Gibson Dunn & Crutcher in Brüssel, bei Wolf Theiss Rechtsanwälte und als Rechtspraktikant im Sprengel des OLG Wien. Christoph studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag. iur., 2016) und erlangte einen postgradualen Abschluss am King’s College London (LL.M., 2018).

Er publiziert in nationalen und internationalen Fachzeitschriften zu aktuellen juristischen Problemstellungen insbesondere im Bereich des Wettbewerbsrechts.

