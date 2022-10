Große Premiere: Erstes MediaMarkt Tech-Village Österreichs eröffnet

Große Premiere: Erstes MediaMarkt Tech-Village Österreichs eröffnet Im Gerngross auf der Mariahilfer Straße eröffnet morgen das in Österreich einzigartige Technik- und Erlebnisparadies von MediaMarkt

Vösendorf, 11. Oktober 2022 – Nach Mailand, Rotterdam, Rom, Berlin und Madrid ist es nun auch endlich in Österreichs Bundeshauptstadt Wien so weit – das erste Tech-Village des Landes lädt zum Technik-Shopping in einer neuen Dimension! Morgen eröffnet der neue Markt im beeindruckenden Showroom-Format von MediaMarkt, dem führenden Anbieter für Consumer Electronics in Österreich, seine Tore. Mitten auf der Mariahilfer Straße, im Herzen von Wien, lädt der Elektronikhändler damit in eine Technik-Erlebniswelt der Superlative! Abgerundet wird diese neue Form des Einkaufens von umfassenden Serviceangeboten sowie individueller Beratung.



Innovationen, Trends und die besten Marken aus der Welt der Technik

Die gesamte Bandbreite neuester Technologie in innovativem Ambiente erleben – das erwartet Kunden ab morgen im neuen Tech-Village im Wiener Gerngross. Auf über 5.300 Quadratmetern, die sich auf zwei großzügigen Ebenen erstrecken, präsentiert MediaMarkt alle Neuheiten der beliebtesten Markenhersteller, exklusive Produkte und Services. „Das Lighthouse-Format hebt sich sowohl architektonisch als auch durch das einzigartige Marken-Boutiquen-Konzept ab. Dadurch schaffen wir eine außergewöhnliche Einkaufsatmosphäre für unsere Kunden und präsentieren, gemeinsam mit unseren starken Partnern, stets die angesagtesten Trends. Hier wird Technik-Shopping zum Erlebnis,“ erklärt Alpay Güner, CEO von MediaMarkt Österreich.



Modernes Design mit 24 Premium-Marken-Boutiquen

Bei der Gestaltung durch den renommierten Architekten Fabio Novembre wurde ein italienischer Marktplatz nachempfunden. In der Mitte jeder Etage befindet sich jeweils die Piazza, eine großzügige Verkaufsfläche mit einer umfangreichen Auswahl aus allen Produktsegmenten. Rundum sind die einzelnen Marken-Boutiquen angeordnet. Insgesamt 24 Partner, darunter bekannte Marken wie Apple, Samsung, Microsoft, Philips, Dyson, Sony, Miele und Co., präsentieren hier alle technologischen Neuheiten für den modernen Haushalt und Lifestyle. Experience-Zonen in jedem Stockwerk steigern durch laufend wechselnde Ausstellungen und spannende Events den Erlebnisfaktor. Ein weiteres Highlight ist die „Baristabar“, eine Kaffeebar, die zum Genuss feinster Kaffeespezialitäten einlädt. Thomas Kreuzinger, Geschäftsführer des Marktes, zeigt sich begeistert: „Im Tech-Village ist das ganze Jahr über etwas los, hier wird Abwechslung großgeschrieben! Unsere Kunden haben die Möglichkeit, sich jeden Tag einen Überblick über die angesagtesten Technik-Trends zu verschaffen und in exklusive Produktwelten einzutauchen.“

Umfangreiche Service-Welt

In einem weitläufigen Service-Bereich bietet MediaMarkt seinen Kunden ein umfangreiches und exklusives Dienstleistungsprogramm. An der großen Smartbar kümmern sich versierte Techniker um die rasche und professionelle Reparatur von Smartphones der Marken Apple, Huawei, Vivo und Samsung. Auch wer sein Smartphone nicht nur schützen, sondern zusätzlich mit dem liebsten Urlaubs- oder Haustierfoto am Backcover personalisieren möchte, ist an der Smartbar richtig. Darüber hinaus profitieren Kunden von Liefer- und Montageleistungen, Startklar-Services, Geräteschutzpaketen, praktischen Finanzierungsmöglichkeiten und vielen weiteren Serviceangeboten. Für fachkundige Beratung steht ein geschultes Berater-Team allen Kunden von Montag bis Samstag mit Rat und Tat zur Seite.

„Wir sind sehr stolz, dass wir heute das in Österreich einzigartige Tech-Village hier im Gerngross eröffnet haben. Mit diesem innovativen Showroom-Format gestalten wir den Technik-Einkauf so erlebnisreich wie noch nie. Das Tech-Village eröffnet eine neue Dimension des Shoppings“, fasst Christoph Dietrich, COO von MediaMarkt Österreich, abschließend zusammen.

