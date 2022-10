DEPOT läutet die Vorfreude auf Weihnachten ein

Chocolate & Candlelight: Es wird süß und warm ums Herz

(Niedernberg, 6. Oktober 2022) Das Rezept, das richtig Vorfreude auf eine wahrlich süße Adventszeit weckt : Man nimmt die feinen Trinkschokoladendrops, löst diese in einer zusätzlich benötigten heißen Tasse Milch auf, gibt die Schaumzuckerware hinzu und rührt das Ganze mit der kleinen Zuckerstange um. Fertig ist die Schneemannsuppe. DEPOT macht jetzt schon richtig Laune auf die Vorweihnachtszeit. Sowohl Online als auch in den Filialen warten weitere süße Verführungen, wie der Nussmix von Herzen & für dich. Keineswegs zu vergessen ist die Backmischung Schoko-Muffins - schnell und kinderleicht herzustellen und auch das Verrühren macht schon großen Appetit.

Gemütlichkeit und Kerzenschein

Wenn es draußen vor der Haustür stürmischer und nasser wird, zieht drinnen die Gemütlichkeit ein. Und nicht wenige ziehen jetzt Couch und Sofalandschaft vor, umhüllt von schönen Kissen und wärmenden Decken. Das Zischen des Streichholzes verkündet, was dabei nicht fehlen darf: Wunderbare Kerzen in allen Größen, allen Formen und Farben.Teelichthalter wie Casa in Gold oder Casa in Schwarz sind echte Hingucker und tragen zur entspannten Vorweihnachtsstimmung bei. In Offweiß, handgefertigt und aus 100 Prozent Porzellan, zieht der Teelichthalter Haus ein. Gleich dreifach sorgt das Lichtobjekt-Set für adventliches Ambiente – wer da nicht aus dem Häuschen ist …

Noch mehr Licht in der dunkleren Jahreszeit verschafft auhcdie gerillte Stumpenkerze Glitzer. Gut, dass es sie im Zweierpack gibt - nicht nur in sanftem Weiß, sondern auch im warmen Honigton mit einer imposanten Brenndauer von bis zu 48 Stunden. Vier Farben, vierfach im Set: Von Natur über Weiß bis Bourdeaux und Altrosa – die Stabkerze Rustic bringt eine gewisse Eleganz mit. Sie sind die kongenialen Partner einer Vielzahl von Kerzenhaltern im Sortiment des führenden Deko- und Einrichtungsspezialisten. Wie das Tüllengestell Etage.

DEPOT-Praxistipp: Damit Kerzen wie diese sicher und gleichmäßig abbrennen, sollten sie in regelmäßigen Abständen mit einem Messer von oben gekürzt werden – für ein garantiert längeres Kerzenleben.

