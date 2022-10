Mega-Rabatt-Marathon bei MediaMarkt

SPERRFRIST: 08. Oktober 2022, 12 Uhr Mega-Rabatt-Marathon bei MediaMarkt Ganz besondere Top-Deals warten von 9. bis 12. Oktober

Vösendorf, 07. Oktober 2022 – Mitten im Herbst zündet MediaMarkt ein Angebotsfeuerwerk der Superlative! Von Sonntag bis Mittwoch wird den Preisen in allen Warenbereichen so richtig eingeheizt – in allen 52 Media Märkten und im Onlineshop auf www.mediamarkt.at gibt es hunderte unfassbare Angebote. Zusätzlich gilt gratis Versand und Lieferung für alle Bestellungen aus dem Onlineshop sowie die Option der zinsfreien Finanzierung. Dank Click & Collect Express sind lagernde Produkte bereits innerhalb von nur 30 Minuten im Markt abholbereit.

Hunderte Produkte stark preisreduziert

Wer auf der Suche nach günstiger Technik für Haushalt und Freizeit ist, sollte sich den 9. bis 12. Oktober rot im Kalender markieren: Denn in diesen 4 Tagen startet MediaMarkt einen wahren Schnäppchen-Marathon. Ob Smartphone oder TV-Gerät, von der Waschmaschine über den Kaffeeautomaten bis hin zum E-Scooter – auf Technik-Fans warten stark reduzierte Preise auf unzählige Markengeräte in allen Produktgruppen.

Mega-Deals: Die unfassbarsten Schnäppchen

Die grauen Herbsttage mit Farbe füllen? Das geht mit dem neuen Samsung Crystal UHD 60 Zoll Smart TV ! Die 4K-Auflösung liefert ein brillantes, superscharfes Bild, der 4K Crystal CPU lässt Farben besonders strahlen. Aktionspreis: 699 Euro

Stärker, sauberer, länger – so lässt sich der DYSON SV25 V8 ORIGIN beschreiben. 15 Zyklone arbeiten gleichzeitig, um den Luftstrom zu erhöhen und jeden noch so kleinen Staubartikel aufzunehmen – das bedeutet maximale Saugkraft. Der langlebige Nickel-Cobalt Akku überzeugt mit bis zu 40 Minuten Laufzeit. Wenn schon Putzen, dann mit Stil und Effizienz! Aktionspreis: 288 Euro

Ob für die Arbeit, zuhause oder unterwegs – mit seinen 1,7 kg und dem Full-HD Bildschirm ist der ACER A315-58-35MN I3-1115G4 der perfekte Allrounder und Alltagsbegleiter. Ein Arbeitsspeicher von 8 GB macht ihn zum echten Arbeitstier. Aktionspreis: 349 Euro

Das Display des Samsung G781 GALAXY S20 FE 5G 128GB DS kommt fast ganz ohne Rahmen aus und verfügt über eine winzige Aussparung für die Frontkamera – perfekt für Games, Streams oder Videoanrufe. Drei Objektive, von Weitwinkel bis 3-fach Zoom, lassen Fotos in nahezu jeder Perspektive gut aussehen. In sechs verschiedenen Farben mit mattem Finish erhältlich. Aktionspreis: 429 Euro

Mit dem Haarentfernungsgerät Philips BRI 945/00 LUMEA Prestige 2-Aufsätze ROSE kommt der Beauty-Salon quasi nach Hause. Mit verschiedenen Aufsätzen und innovativen Technologien steht der Behandlung von Kopf bis Fuß nichts mehr im Wege. Aktionspreis: 299 Euro

Mehr als nur gute Aussichten bietet der 50 Zoll große TV 50NANO769QA von LG . Nano Color und der Active HDR mit Filmmaker Mode machen jedes Zuhause bereit für den nächsten Filmabend! Aktionspreis: 388 Euro

Auf die Plätze, fertig, let`s go!

Der Startschuss für die Rabatt-Aktion fällt bereits am Sonntag, 9. Oktober, um 0 Uhr im MediaMarkt Onlineshop unter www.mediamarkt.at. Ab Montag finden Technik-Fans die Angebote auch in allen Media Märkten in Österreich – Top-Beratung und praktische Services inklusive.

Apropos Service

Neben vielen reduzierten Technik-Highlights gibt es im Aktionszeitraum obendrein noch gratis Versand- und Lieferung aus dem Onlineshop. Dazu kommen die gewohnt umfassenden MediaMarkt-Serviceleistungen, wie Altgeräteentsorgung, Technik-Services im Eigenheim, Smartphone-Expressreparaturen innerhalb von wenigen Stunden oder praktische Startklar-Services und Geräteschutzpakete.

Schnell, schneller, Click & Collect

Bis dato konnten Kunden beim Kauf im Onlineshop mit der Option Click & Collect Express ihren Tech-Einkauf in rund 60 Minuten im nächsten MediaMarkt abholen. Jetzt drückt MediaMarkt bei seinem Serviceversprechen ordentlich auf das Gas – ab sofort sind online bestellte und lagernde Produkte innerhalb von nur 30 Minuten im Markt abholbereit. Diese Expressabholung ist ein komplettes Novum am österreichischen Markt und unterstreicht einmal mehr die Vorreiterrolle der Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

