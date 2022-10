Communiqué de presse: Le groupe EQOS fait l'acquisition du numéro un belge de l'infrastructure ferroviaire

Le groupe EQOS acquiert le spécialiste de la construction de caténaires Colas Rail Belgium

La stratégie de croissance externe se poursuit dans un autre secteur d'activité à fort potentiel d'investissement

150 nouveaux collaborateurs apportent une grande compétence dans la construction de caténaires et de voies ferrées

Biberach, 4 octobre 2022 - Le groupe EQOS, l'un des principaux prestataires de services en matière d'infrastructures techniques en Europe, poursuit son expansion avec l'acquisition de Colas Rail Belgium. Avec l'acquisition de Colas Rail Belgium, l’entreprise renforce son secteur d'activité Technologie ferroviaire. L’activité actuelle d'infrastructure ferroviaire belge, qui se concentrait jusqu'à présent sur le transport urbain, s'étend désormais, grâce à cette acquisition, au secteur des grandes lignes. Grâce à cela, la nouvelle offre de EQOS s'étend de la planification détaillée à l'entretien des caténaires et des voies ferrées dans le domaine des transports urbain et interurbain, en passant par l'installation et la construction. Colas Rail Belgium est spécialisée dans les secteurs de la construction de caténaires – qui représentent plus des trois quarts de l'activité – et de la construction de voies ferrées. L'entreprise est particulièrement reconnue pour ses compétences en matière de soudage de voies ferrées sur site.

En 2021, Colas Rail Belgium a généré des revenus d'environ 23 millions d'euros et emploie actuellement 150 personnes.

Renforcement de l'activité principale dans la technologie ferroviaire

Eric Mendel, CEO de EQOS, qui a mis le groupe EQOS sur la voie d'une croissance couronnée de succès au cours des dernières années grâce à des acquisitions stratégiques (dans le cadre d'une stratégie Buy and Build), s'exprime ainsi sur la dernière acquisition : "Avec cette acquisition, nous franchissons une nouvelle étape importante dans notre histoire plus que centenaire. Colas Rail Belgium nous permet d'accéder au secteur du transport longue distance en Belgique, dans lequel les voies ferrées sont transformées et développées dans le respect de l’environnement grâce à des investissements de plusieurs milliards. L'entreprise s'intègre parfaitement dans notre portefeuille d'infrastructures durables. En même temps, c'est le coup d'envoi de notre stratégie de croissance dans la technologie ferroviaire". Le groupe EQOS accède ainsi aux marchés cibles importants de l'infrastructure ferroviaire du transport interurbain du secteur public en Belgique. Cette extension s'inscrit parfaitement dans le portefeuille déjà largement diversifié dans le domaine de la technologie ferroviaire en Belgique, en Allemagne et en Autriche.

Outre le site belge pour le transport urbain à Maldegem, EQOS continuera d'exploiter le siège de Colas Rail Belgium à Enghien, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Bruxelles, pour les activités de transport longue distance. L'entreprise est désormais gérée sous le nom de EQOS Energie Belgium SA. "Colas Rail Belgium est active dans la construction ferroviaire depuis 1949 déjà. Nos dirigeants et moi-même sommes ravis de poursuivre la route du succès sous l'égide de EQOS, qui nous permet de continuer à fournir une qualité exceptionnelle à nos clients", a déclaré Erwin Gelaes, directeur général de Colas Rail Belgium, en se félicitant de cette acquisition. Le gérant de EQOS Energie responsable de la Technologie ferroviaire, Carsten Kuhle, voit des avantages pour la clientèle : "Les clients profitent d'une flexibilité encore plus grande grâce à notre nouvelle organisation belge. Les deux secteurs, transports urbain et interurbain, se renforcent mutuellement. C'est un grand avantage, surtout en ces temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée". De plus, en tant que nouveau numéro un belge sur le marché, EQOS Energie est encore plus attractif en tant qu'employeur. Le groupe continue à recruter du personnel compétent dans tous les pays et dans tous les domaines du secteur de la technologie ferroviaire, un secteur d'avenir.

"Nous nous réjouissons de l'arrivée de collègues hautement qualifiés et très expérimentés et souhaitons à tous la bienvenue dans la famille EQOS", conclut Eric Mendel.

À propos de EQOS

EQOS est l'un des principaux prestataires de services dans le domaine des infrastructures techniques complexes et a fêté son 100ème anniversaire en 2020. Qu'il s'agisse d'une solution complète ou d'un soutien ponctuel, l'entreprise compte actuellement quelque 1 700 collaborateurs répartis sur plus de 40 sites dans cinq pays. L'entreprise est spécialisée dans les prestations de services comprenant les secteurs de l'énergie, des télécommunications et du transport ferroviaire. Son expertise s'étend ainsi tout au long de la chaîne de création de valeur - de l'ingénierie à la maintenance en passant par le montage. Vous trouverez EQOS sur Internet à l'adresse https://eqos-gruppe.com/fr/. Les dernières actualités de EQOS sont disponibles sur https://eqos-gruppe.com/fr/communique-de-presse/

