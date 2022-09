Let’s go!: MediaMarkt startet mit einem neuen Werbeformat

Vösendorf, 29. September 2022 – MediaMarkt startet mit einem neuen, unternehmensweiten Werbe- und Kampagnenformat durch. Die Kampagne basiert auf einem neuen Brand Purpose und ist damit geprägt von der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, bei der das Kundenerlebnis und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen. Herzstück und verbindendes Element der Kampagne ist der Claim „Let‘s go!“, der die gesamte Kommunikation über alle Kanäle hinweg miteinander verzahnt. In Österreich startete die Kampagne am 1. Oktober 2022.



Technik besser erleben. Für ein Leben voller Möglichkeiten

Der Elektronikhändler, der einst Consumer Electronics als neue Kategorie etabliert hat, definiert diese Kategorie im Zuge seiner strategischen Weiterentwicklung jetzt neu: Mit dem Begriff „Experience Electronics“ beschreibt MediaMarkt seine Neupositionierung – und zugleich das Leistungsspektrum für seine Kunden. Sie können bei MediaMarkt Produkte anfassen, ausprobieren und kennenlernen, also im wahrsten Sinne des Wortes erleben. Technik wird so zu einem aufregenden, positiven Abenteuer auf der gesamten Customer Journey – vom Testen vor Ort bis hin zur optimalen Einrichtung zuhause.

Im Zentrum der Kampagne stehen Menschen in all ihrer Vielfalt, die auf ihrer Reise durch die Welt der Technik mitgenommen werden. „Let’s go!“ ist die Einladung an Kunden, Technik und auch die Begeisterung dafür wieder neu zu entdecken. „Unsere Kunden haben unterschiedlichste Bedürfnisse und Anforderungen im Hinblick auf Technik, die es zu lösen gilt. Mit unserer neuen Kampagne wollen wir signalisieren, dass wir der richtige Partner sind, der Orientierung und Hilfestellung bietet. Damit rücken wir für unsere Kunden die Möglichkeiten und den Spaß, den Tech-Produkte bieten, wieder in den Mittelpunkt, ganz gemäß dem neuen Purpose: Technik besser erleben. Für ein Leben voller Möglichkeiten“, erklärt Andreas Höglinger, Marketing & eCommerce Director von MediaMarkt Österreich. Mit der neuen Werbebotschaft präsentiert sich der Elektronikhändler nicht nur als lösungsorientierter und erfahrener Partner für alle Kundenanforderungen, sondern unterstreicht auch seine Rolle als führender Omnichannel-Händler. „Wir sind immer in der Nähe unserer Kunden – online, in unseren Märkten, überall, jederzeit. Dafür steht ‚Let‘s go‘“, betont Höglinger.





Emotionale Kampagne mit „Beweisführung“

Drei wesentliche Elemente stärken das neue Markenimage. Die emotionale Aufladung der Kampagne, die auch in einem neuen Look erscheint, aktiviert und bewegt die Kunden. Gleichzeitig liegt ein Schwerpunkt auf der Kommunikation der vielfältigen Serviceleistungen, mit denen das Unternehmen seine enge Kundenorientierung beweist. Letzter und dritter Baustein der Kampagne ist die Bewerbung von Produkten und Angeboten, auch zu saisonalen Anlässen wie Black Friday oder Weihnachten. Der Claim „Let’s go!“ ist das Bindeglied zwischen allen Marketing-Aktivitäten und bildet das Dach für die gesamte Kommunikation – nicht nur extern, sondern auch intern.





Crossmediale Markenkampagne

Das neue, internationale Kampagnenkonzept wurde für alle 13 Länder, in denen der Elektrohändler aktiv ist, mit der deutschen Kreativ-Agentur Saatchi & Saatchi entwickelt. Produziert, gedreht und fotografiert wurde an unterschiedlichen Locations in und rund um Wien sowie im MediaMarkt Parndorf.

Gelauncht wird die crossmediale Markenkampagne in Österreich am 1. Oktober.





Erste konzernweit ausgerollte Employer Branding-Kampagne

Im Einklang mit dem neuen Markenauftritt steht auch das Employer Branding des Unternehmens. Unter dem Claim „Let’s go!“ startet MediaMarkt auch eine neue einheitliche Employer Branding-Kampagne. In Österreich wird sie ebenso ab Oktober umgesetzt. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie stehen für die Vielfalt im Unternehmen und vermitteln zugleich die Bandbreite der einzelnen Berufsbilder. Vor allem zeigen sie, was MediaMarkt ausmacht: Teamgeist, Kundenorientierung und die Begeisterung für Technik.





Credits

Konzeption, Produktion und Steuerung: Saatchi & Saatchi

Produktion: Tony Petersen Film aus Hamburg

Regisseur: Bode Brodmüller

Musikproduktion: Mokoh Music, Loft

Lokale Adaptionen für Österreich: Hello Werbeagentur GmbH

Die Spots werden in allen reichweitenstarken TV und Radio Medien national kommuniziert, Online Video und Web-Radio sind ebenso Teil der Mediastrategie.



Online ist der Marken-Film vorab auf YouTube zu sehen: https://youtu.be/rUtKe0yz5qE



Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

