PRESSE-Einladung: Pressegespräch Jazz&TheCity 2022

Jazz&TheCity findet vom 13. bis 16. Oktober 2022 in Salzburg statt.

PRESSE-EINLADUNG

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter!

Jazz&The City 2022 - Freispiel in der Salzburger Altstadt

Was vor über 20 Jahren als Jazzreihe in den Gasthäusern der Stadt begonnen hat, ist heute ein großes Festival für Improvisation. An vier Tagen im Herbst, vom 13. bis 16. Oktober 2022, lädt die Altstadt Salzburg Marketing GmbH zu Jazz&TheCity. Hier treffen internationale Jazzgrößen auf die lebendige Szene Österreichs, Musiker:innen auf Performer:innen und Impro-Künstler:innen anderer Disziplinen. Rund 100 Veranstaltungen mit vielen neuen Namen stehen am Programm: Neben den Konzerten finden von Jahr zu Jahr mehr Performances statt, die Genregrenzen lustvoll ausweiten und immer wieder neue Räume in der Stadt bespielen. Die interaktive Programmgestaltung lässt die Salzburger Altstadt zur kreativen Spielwiese erblühen.

Am Donnerstag, 6. Oktober 2022 um 10:00 Uhr laden wir zum Pressegespräch ein. Die Programmhighlights, dass Locationkonzept, die freien Formate und die neue App Events Altstadt Salzburg werden vorgestellt. Zudem wird erklärt, was Bob Dylan mit Jazz&TheCity zu tun hat.

Wir freuen uns über Ihr Kommen!



PRESSEGESPRÄCH Jazz&TheCity 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: Donnerstag, 6. Oktober 2022, 10:00 Uhr

Ort: Arthotel Blaue Gans

Getreidegasse 41

5020 Salzburg

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ihre Gesprächspartner:innen:

- Tina Heine, Festivalleiterin und Programmplanerin

- Andreas Gfrerer, Obmann Altstadtverband Salzburg

- Tobias Franek, Gesellschafter & Entwickler, bitminds OG



Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten - telefonisch unter +43 664 4280262 oder per E-Mail presse@salzburg-altstadt.at Besten Dank im Voraus!

Gerne stehen Ihnen die Gesprächspartner:innen für Telefoninterviews zur Verfügung – bitte um Terminvereinbarung!

Rückfragen & Kontakt:

Mit besten Grüßen

Mag. Ursula Maier

Tourismusverband Salzburger Altstadt

Presse & PR

Tel: +43 (0)662-845453-19

Mobil: +43 (0)664-4280262

Mail: presse@salzburg-altstadt.at

Münzgasse 1/II | A-5020 Salzburg