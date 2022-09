Salzburger Rupertikirtag 2022 ist eröffnet

Der 45. Salzburger Rupertikirtag findet vom 21. bis 25. September in der Salzburger Altstadt statt.

Zum 45. Mal wird vom 21. bis 25. September 2022 das traditionsreiche Domkirchweihfest zu Ruperti in der Salzburger Altstadt gefeiert.

Am Mittwoch, 21. September, Punkt 12 Uhr war es soweit: Bei Sonnenschein fand die feierliche Eröffnung des 45. Salzburger Rupertikirtags am Domplatz statt. Fünf Tage Kirtagstreiben auf den Plätzen rund um den Salzburger Dom – Brauchtum, Handwerkskunst, Tracht, Musik, Schaustellerei und Kulinarik stehen im Mittelpunkt beim beliebten Domkirchweihfest, das zu Ehren des Salzburger Landespatrons Rupert rund um seinen Namenstag am 24. September, in der Salzburger Altstadt gefeiert wird. Die Altstadt Salzburg Marketing GmbH, Veranstalterin des Salzburger Rupertikirtags 2022, erwartet rund 150.000 Besucher:innen beim traditionsreichsten Volksfest im Bundesland Salzburg. Die meteorologischen Prognosen für die kommenden Tage sagen perfektes Kirtagswetter voraus.

