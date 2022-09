Neue Auszeichnung: Best Workplaces for Millennials™

Neue Auszeichnung: Best Workplaces for Millennials™

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums in Österreich und der Initiative Better Great Together veröffentlicht Great Place to Work dieses Jahr am 30. November zum ersten Mal eine Liste zukunftsgerichteter Unternehmen: Best Workplaces for Millennials™.

Alle Unternehmen, die zwischen November 2021 und Oktober 2022 Great Place to Work® Certified wurden, haben automatisch die Möglichkeit an der neuen Liste Best Workplaces for Millennials™ teilzunehmen.

Millennials: die Generation der Führungskräfte von morgen

Daten neuester Untersuchungen zeigen, dass viele jüngere Arbeitnehmende Jobs, die nicht ihren Erwartungen entsprechen, schlichtweg nicht mehr annehmen. Umso wichtiger ist es für Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt besondere Sichtbarkeit zu erlangen. So erhalten von Great Place to Work® zertifizierte Unternehmen bei 50 % weniger Fluktuation gleichzeitig 40 % mehr Bewerbungen pro offener Stelle.

Unsere Purpose und Clarity Studie zeigte, dass Millennials verstärkt auf der Suche nach sinnstiftenden Tätigkeiten und klaren Unternehmenszielen sind. Die TOP 10 Arbeitgeber für Millennials, die am 30. November 2022 erstmals veröffentlicht werden, bringen das Beste aus beiden Welten zusammen.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist DIE weltweite Expertin für Arbeitsplatzkultur. Wir helfen Organisationen dabei, ihre Kultur zu messen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, indem wir eine vertrauensvolle Arbeitserfahrung für alle Mitarbeitenden schaffen. Wir zeichnen Great Place to Work®-Certified™-Unternehmen und Best Workplaces™ in mehr als 60 Ländern aus.

Wenn Sie sich den Tausenden von Unternehmen anschließen möchten, die sich dem Aufbau einer vertrauensvollen Unternehmenskultur verschrieben haben, die ihnen dabei hilft, Mitarbeitende anzuziehen, zu halten und zu fördern, kontaktieren Sie uns noch heute, um sich zertifizieren zu lassen.