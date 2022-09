Neu in Führung: Mirjana Verena Mully ist Head of Communications bei Austrian Standards

Neu in Führung: Mirjana Verena Mully ist Head of Communications bei Austrian Standards Die erfahrene Kommunikationsexpertin übernimmt Führungs- und als Mutter in Teilzeit auch Vorbildrolle im Unternehmen.

Mirjana Verena Mully (39) übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Communications-Abteilung bei Austrian Standards. Gemeinsam mit ihrem erfahrenen Team kümmert sich die gebürtige Kärntnerin um die interne und externe Kommunikation sowie um die Public-Affairs-Agenden des Hauses.

Das „House of Standards“ stellt aktuell einige Weichen neu. Austrian Standards wird in Zukunft seinen Wert für Unternehmen und Gesellschaft stärker betonen sowie den Fokus auf die Weiterentwicklung als serviceorientierter Dienstleister legen. In diesem Transformationsprozess wird vor allem auch die Kommunikation an die Mitarbeiter:innen und internen Stakeholder eine besondere Bedeutung einnehmen.

„In der Welt der Normung spiegeln sich aktuelle Entwicklungen des Weltgeschehens wider und es ist unsere Aufgabe, unsere Stakeholder mit den für sie relevanten Informationen zu versorgen. Unsere Mitarbeiter:innen sind bei der aktuellen Weiterentwicklung unserer Organisation eine tragende Kraft – sie dabei mit interner Kommunikation zu unterstützen, ist mir ein besonderes Anliegen. Weiters steht eine Stärkung von Public Affairs auf meiner Agenda, da mit der neuen europäischen Normungsstrategie ein internationaler und branchenübergreifender Schulterschluss angestrebt wird“, freut sich Mully über ihre neue Aufgabe.

Führen in Teilzeit

Mully hat jahrelange internationale Erfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation. Zuletzt war sie in der Versicherungsbranche tätig. Die Kommunikationsexpertin studierte Germanistik und Kommunikationswissenschaften in Wien, Klagenfurt und Paris. Die Mutter eines einjährigen Kindes unterstützte bereits während der Karenz das Unternehmen auf geringfügiger Basis.

Austrian Standards geht mit einem hohen Anteil an weiblichen Führungskräften (57 %) ebenso mit gutem Beispiel voran wie auch mit smarten und familienfreundlichen Formen der Zusammenarbeit. „Niemand sollte sich die Frage stellen müssen, Karriere oder Familie. Wir wollen uns von traditionellen Rollenbildern lösen und unkonventionelle Chancen nützen. Ich sehe darin nicht nur eine Unterstützung für die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden, sondern auch einen großen Vorteil für unsere Organisation“, ist Dr. Valerie Höllinger, Managing Director und CEO Austrian Standards, überzeugt.

Austrian Standards sieht Individualität und Diversität in allen Bereichen als wesentlichen Eckpfeiler. „Wir leben Vielfalt nicht nur, für uns ist sie erfolgsentscheidend. Die Arbeit der Standardisierung wäre ohne Diversität schlicht unmöglich. Für passende Lösungen braucht es viele kluge Köpfe“, so Höllinger. Dieses Credo zeigt sich unter anderem auch in der Personalstrategie.

Foto: Mag. Mirjana Verena Mully, Bakk., Head of Communications | Copyright feelimage, Felicitas Matern

Über Austrian Standards

Austrian Standards ist die österreichische Organisation für Standardisierung & Innovation und Teil eines internationalen Netzwerks in 167 Ländern. Wesentliches Ziel: dabei zu unterstützen, Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden, mehr Innovationen zu ermöglichen und die Wettbewerbs- und Exportfähigkeit der österreichischen und europäischen Wirtschaft zu steigern. Entwickelt werden Standards von Fachleuten aus der Praxis in europäischer & internationaler Kooperation. Allein in Österreich sind dies mehr als 4.450 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Organisationen, Disziplinen und Branchen (Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs). Austrian Standards vernetzt diese Expertinnen und Experten und bietet durch die Mitgliedschaft bei internationalen Standardisierungs-Organisationen wie ISO, CEN und ETSI Zugang zu einem weltweiten Netzwerk. Mit seinen digitalen Lösungen bietet Austrian Standards auch einen einfachen Zugang zu Standards aus aller Welt. Fachbücher, Kongresse und Seminare unterstützen die praktische Anwendung; Zertifizierungen bestätigen die Übereinstimmung mit Standards. Austrian Standards hat rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vereint 12 Nationalitäten und spricht 20 Sprachen.

www.austrian-standards.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Mirjana Verena Mully, Bakk.

Head of Communications

+43 1 213 00-301

+43 676 897124301

m.mully@austrian-standards.at

Regina Slameczka, MAS

Manager Communications

+43 1 213 00-618

+43 664 8268671

r.slameczka@austrian-standards.at