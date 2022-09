Terminankündigung | Österreichischer Verpackungstag 2022 am 13. Oktober: Innovativ, vernetzt und transparent entlang der Supply Chain

Neueste Entwicklungen, Lösungswege und Zukunftsperspektiven für nachhaltige Verpackung und die Zusammenarbeit aller Partner*innen entlang der Supply Chain stehen am Österreichischen Verpackungstag 2022 im Fokus. Der Fachbereich Packaging and Resource Management der FH Campus Wien lädt am 13. Oktober Branchenvertreter*innen und Interessierte zu Diskussion und Vorträgen nationaler wie internationaler Expert*innen ins Wiener MAK. Im Anschluss findet die Verleihung des Staatspreis Smart Packaging 2022 durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft sowie das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie statt.

Verpackungstag im Zeichen von Kooperation und Circular Economy

Kreislaufwirtschaft ist ein essenzieller Faktor für nachhaltige Verpackungen. Das komplexe Zusammenspiel von gesetzlichen nationalen und internationalen Vorgaben, Sammel- und Verwertungsinfrastrukturen sowie Produkt und Material erfordert neue Formen der Kooperation. Ob Design, technische Umsetzung oder Verpackungsinnovationen: es bedarf intensiver Abstimmung und Dialog aller Akteur*innen entlang der Wertschöpfungskette. Der Österreichische Verpackungstag der FH Campus Wien bietet eine einmalige Gelegenheit für Vernetzung und Austausch.

Österreichischer Verpackungstag 2022

Circular Economy - Innovativ, vernetzt und transparent entlang der Supply Chain

> Donnerstag, 13. Oktober 2022, ab 13.00 Uhr

> MAK, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien

Der Event wird auch als Live-Stream übertragen.



Im Anschluss findet die Verleihung des Staatspreis Smart Packaging 2022 durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft sowie das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie statt.

Programm und Anmeldung

13.30 Uhr Begrüßung

Wilhelm Behensky – Vorsitzender der Geschäftsleitung, FH Campus Wien, sowie

Silvia Apprich – Leiterin Fachbereich Packaging and Resource Management, FH Campus Wien

13.45 Uhr Daten als Grundlage für den EU Green Deal

Gregor Herzog – Geschäftsführer GS1 Austria und Chairman GS1 Europa

14.05 Uhr Stammdaten als Hebel für die Kreislaufwirtschaft

Dagmar Glatz – Produktmanagement Nachhaltigkeit Verpackungen, dm – drogerie markt

14.25 Uhr A Circular Future for Packaging

Leadership Representative, 4evergreen

14.45 Uhr Interview

Georg Fischer – Obmann, PROPAK Austria Verband

15.35 Uhr Sustainable Packaging in Developing Countries

Ali Badarneh – Chief Sustainable Food System Division, UNIDO

15.55 Uhr Österreichische Kunststoffstudie 2022 – Ergebnisse und Handlungsfelder

Lola-Charlotte Wenger – Forschung und Entwicklung, FH Campus Wien, Circular Analytics TK GmbH

16.15 Uhr Recyclingfähigkeit – Anforderungen an eine Ökomodulation

Dieter Schuch – Leiter Forschung & Entwicklung, Altstoff Recycling Austria AG

16.35 Uhr Podiumsdiskussion: Verpackung, Verpackungsdaten und Nachhaltigkeit – was kommt als nächstes auf uns zu?

Gregor Herzog – Geschäftsführer GS1 Austria und Chairman GS1 Europa

Dagmar Glatz – Produktmanagement Nachhaltigkeit Verpackungen, dm – drogerie markt

Manfred Tacker – CEO, Circular Analytics TK GmbH

Dieter Schuch – Leiter Forschung & Entwicklung, Altstoff Recycling Austria AG

Christine Hochholdinger – Leiterin Abteilung V/6, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

17.15 Uhr Beiträge zur Nachhaltigkeit von Verpackungen

Silvia Apprich – Leiterin Fachbereich Packaging and Resource Management, FH Campus Wien

18.00 Uhr Verleihung Pro Carton – PROPAK Austria Young Designers Awards

18.15 Uhr Verleihung des Staatspreis Smart Packaging 2022

19.15 Uhr Ausklang mit Buffet und Networking

Für die Teilnahme stehen unterschiedliche Kategorien an Tickets zur Verfügung, weitere Informationen:

> www.fh-campuswien.ac.at/verpackungstag-ticket



Weitere Details zum Programm finden Sie hier:

> www.fh-campuswien.ac.at/verpackungstag

Der Verpackungstag findet statt mit freundlicher Unterstützung von

Altstoff Recycling Austria AG, Cardbox Packaging Holding GmbH, Circular Analytics TK GmbH, Fachpack Messe Nürnberg, Fachverband PROPAK, Greiner International GmbH, MM Service GmbH, Packaging Cockpit GmbH, Pantharei Advisors GmbH – Plattform Verpackung mit Zukunft, Verein Getränkekarton Austria, Vereinigung PROPAK Austria – Verband der Faltschachtelindustrie, Vetropack Austria GmbH

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

