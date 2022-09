DEPOT - Weihnachten rückt näher und die Vorfreude steigt

Träume haben ein Zuhause – mit DEPOT werden sie wahr

(Niedernberg, 15. September 2022) „Vrolijk kerstfeest“ wünschen sich die Niederländer, in Tschechien heißt es „Veselé Vánoce“ und auf Italienisch ertönt ein schwungvoll wie sanft klingendes „Buon Natale“. In 100 Tagen ist es so weit und wir wünschen uns auch hierzulande „Frohe Weihnachten“. Und je näher das Fest des besinnlichen Innehaltens rückt, umso größer wächst die Vorfreude. Wer frühzeitig mit dem Planen beginnen möchte, ist bei DEPOT goldrichtig. Online und in den Filialen ist alles darauf ausgerichtet, denn: Träume haben ein Zuhause.

Sehnsucht nach Leichtigkeit

So liefert der führende Deko- und Einrichtungsspezialist eine Fülle von Ideen und Inspirationen, die das Fest der Feste auch in diesem Winter zum vielleicht schönsten und besinnlichsten werden lassen. Selten zuvor war der Wunsch danach größer. Das Bedürfnis nach Leichtigkeit und Sicherheit, nach Vertrauen und Geborgenheit. Der festlich gedeckte Tisch mit traumhaft schönem Geschirr, edlen Gläsern und feinen Kerzen, Weihnachtskugeln in vielen Designs, Farben und Größen, dazu Lichterketten, die nicht nur Heiligabend eine besondere Stimmung zaubern.

Deko mit Ah-und-Oh-Effekt

Für jede noch so phantasiereiche und stylische Idee lässt sich bei DEPOT die perfekte Deko finden. Adventkränze, Adventkalender, weihnachtliche Verpackungen, Teelichter, Laternen, Glocken und Engel: Sie alle stehen für eine XMAS-Kollektion, die verzaubert – denn zu Weihnachten gilt: „Träume haben ein Zuhause!“

Kleiner Vorgeschmack auf großen Sound: Pünktlich zum Weihnachtsfest geht eine neue Spotify-Playlist an den Start. Zuhause, unterwegs oder im Büro erklingt dann „DEPOT dreams XMAS 2022“. Merry Christmas!

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

