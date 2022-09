Pressemitteilung: Lidl Österreich spendet für die Volkshilfe Burgenland

Lidl Österreich spendet Tiefkühltruhen und Einkaufswägen.

Bereits seit 2009 unterstützt Lidl Österreich Tafeln und Sozialmärkte im ganzen Land. Mittlerweile haben fast alle heimischen Filialen Kooperationen mit sozialen Einrichtungen, die regelmäßig Lebensmittelspenden abholen. Anfang September wurden im Logistikzentrum in Großebersdorf auch zwei Tiefkühltruhen und drei Einkaufswägen an die Volkshilfe Burgenland übergeben. Die Geräte kommen u.a. im Sonnenmarkt Oberwart zum Einsatz. „Gerade in Zeiten wie diesen sind Sozialmärkte eine wichtige Anlaufstelle für Menschen in ganz Österreich. Wir freuen uns sehr, wenn unser Beitrag etwas bewirkt und wir die wertvolle Arbeit der Volkshilfe Burgenland unterstützen können“, so Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation von Lidl Österreich.

Der Sonnenmarkt wird vom Land Burgenland gefördert und hilft Burgenländer:innen, die über weniger Einkommen verfügen. Durch Lösen einer Einkaufsberechtigung können Lebensmittel, Hygiene- und Haushaltsprodukte um bis zu 60 % billiger eingekauft werden. Jeden Tag kaufen bis zu 90 Personen im Sonnenmarkt ein.

Auch Verena Dunst, ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, freut sich über die Spende: „Mit dem Sonnenmarkt und Sonnencafé möchten wir allen Menschen, denen es nicht so gut geht, Wertschätzung entgegenbringen. Hier können sie zu stark reduzierten Preisen einkaufen. Ein herzliches Dankeschön geht an Lidl Österreich für die großzügige Spende, ohne diese es nicht möglich wäre, den Sonnenmarkt zu betreiben.“

Unterstützung vieler Projekte

Seit mehr als 10 Jahren setzt sich Lidl Österreich für viele Projekte und Organisationen in ganz Österreich ein – wie beispielsweise „Licht ins Dunkel“, die Caritas, die Jugendarbeit des Österreichischen Roten Kreuzes oder die Lidl Österreich Schulläufe. Zusätzlich gibt es mit vielen weiteren sozialen Einrichtungen langfristige Kooperationen – darunter zum Beispiel auch viele Sozialmärkte und Tafeln.

Weitere Infos auf www.lidl.at/verantwortung

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse@lidl.at