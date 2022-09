Presseinformation: Stark und ganz schön clever: Der neue EMZY

der EMZY (Elektronische Motorzylinder) wurde komplett neu überarbeitet und ist nun im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Automatisch ver- und entriegeln. Öffnungen aus der Ferne tätigen. Das können viele Motorzylinder. Was jedoch nur der EMZY von EVVA kann, und was ihn damit einzigartig macht, ist das adaptive Drehmoment. Das bedeutet, der EMZY wendet nur so viel Kraft auf, wie unbedingt nötig ist. Das schont Tür und Schloss und verschafft dem EMZY und dem Schloss eine sehr lange Lebensdauer.

„Wo EVVA draufsteht, können Sie sicher sein, dass Top-Qualität drin ist. Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft und entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards.“, freut sich Martin Bauer, Produktmanager bei EVVA Sicherheitstechnologie GmbH.

Weiter unten im Mail finden Sie die ausführliche Pressemitteilung und Bildmaterial zum Download. Bitte beachten Sie den angegebenen Fotocredit ©EVVA. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.

Besten Dank und freundliche Grüße,

Maria Nekham

Unternehmenskommunikation EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Rückfragen & Kontakt:

Press contact EVVA

Maria Nekham

T +43 1 81 165 1132

M +43 664 886 28 980

E m.nekham@evva.com

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Wienerbergstrasse 59-65 | A-1120 Wien | www.evva.com

Follow us LinkedIn & Facebook