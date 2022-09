Einladung zum EVVA-Pressegespräch anlässlich der security essen am 20. September 2022, 11:00 Uhr

die international erfolgreiche EVVA-Gruppe schreitet mit der baulichen Erweiterung des Headquarters am Wienerberg (AT), einer neuen Fabrik in Tišnov (CZ) und der Modernisierung am Standort Krefeld (DE) auf dem eingeschlagenen Expansionskurs weiterhin erfolgreich voran. EVVA verfolgt auf dem damit verbundenen Pfad der Exzellenzentwicklung konsequent den Anspruch von Industrie 5.0 – trotz der europaweit schwierigen Rahmenbedingungen.



Anlässlich der security essen präsentiert das Pionierunternehmen EVVA die aktuellen Entwicklungen. Sie erhalten einen Ausblick auf technologische Möglichkeiten und Anforderungen, sowie neue Technologien. Wir zeigen Ihnen auch, wie Nachhaltigkeit in einem modernen Produktionsbetrieb mitten in Europa gelebt wird.



Zu den aktuellen und spannenden Entwicklungen bei EVVA und anlässlich der security essen laden wir Sie herzlich ein zum

EVVA-Pressegespräch

20. September 2022, 11:00 Uhr

Messe Essen, Congress Center Ost, 2. OG Konferenzraum K, Norbertstraße 2, 45131 Essen

Als Referenten begrüßen Sie:

Stefan Ehrlich-Adám , CEO der EVVA-Gruppe

Michael Kiel , Konzernbereichsleiter Operations EVVA Sicherheitstechnologie

Johann Notbauer, Konzernbereichsleiter Marktinnovation & Technologie EVVA Sicherheitstechnologie

Sollten Sie keine Möglichkeit zur physischen Teilnahme an dem Pressegespräch haben, gibt es die Möglichkeit virtuell via Teams teilzunehmen. Melden Sie sich jetzt unter presse@evva.com an!

Weitere Informationen zur Anreise bzw. den Link zur virtuellen Teilnahme erhalten Sie nach Ihrer verbindlichen Anmeldung.

Ich freue mich auf Ihr Kommen!



Mit besten Grüßen,

Maria Nekham



Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt EVVA

Maria Nekham

T +43 1 81 165 1132

M +43 664 886 28 980

E m.nekham@evva.com

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Wienerbergstraße 59-65 | A-1120 Wien | www.evva.com

