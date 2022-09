PHH berät TroGroup bei internationaler Cash-Pooling-Finanzierung - PHH Lead Counsel für insgesamt 5 Jurisdiktionen

PHH Rechtsanwälte beriet die in Wels ansässige TroGroup GmbH, zu welcher der weltweit größte Stempelhersteller Trodat sowie die Trotec, das weltweit führende Unternehmen für Laserplotter zum Gravieren, Schneiden und Markieren gehören, bei der Neuausrichtung der Finanzierungsstrategie mit der Commerzbank. PHH Partnerin Annika Wolf entwickelte und leitete die internationale Cash-Pooling-Finanzierung mit Partnerkanzleien in insgesamt fünf Jurisdiktionen.

Die TroGroup mit Stammsitz in Wels / Oberösterreich mit einer über 100-jährigen Geschichte entwickelte sich zu einem multinationalen Unternehmen mit mehr als 1970 Mitarbeitern und 50 internationalen Niederlassungen. Diese sehr große, weitverzweigte Konzernstruktur erforderte eine durchdachte Cash-Pooling-Finanzierungsstrategie, um durch ein zentrales Finanzmanagement die liquiden Mittel in der Unternehmensgruppe optimal zu verteilen und die Liquidität im Gesamtkonzern effizienter zu steuern.

Das PHH Team bestehend aus Annika Wolf (Partnerin) und Matthias Fucik (Rechtsanwalt) war nicht nur – gemeinsam mit der österreichischen Niederlassung der deutschen Commerzbank AG – an der Entwicklung der Cash-Pooling-Finanzierungsstrategie beteiligt, sondern steuerte auch als Lead Counsel die grenzüberschreitende Transaktion. Insgesamt waren neben Österreich vier weitere Jurisdiktionen, namentlich Niederlande, Spanien, Italien und Frankreich, involviert. Mit im Transaktionsteam waren die Kanzleien Lamy Lexel (Frankreich), Schaap Advocaaten Notarissen (Niederlande), Unlaw (Italien) und RocaJunyent (Spanien). Die Commerzbank brachte einerseits ihr fachliches Know-how und ihre internationale Expertise ein und sorgte auch für die technische Umsetzung des Cash-Pools.

„Dieses Mandat verdeutlicht nicht nur unsere Fähigkeit, komplexe, internationale Transaktionen zu koordinieren und zu beraten, sondern auch unser starkes internationales Netzwerk“, freut sich Annika Wolf. Die TroGroup kann durch das gelungene Cash-Pooling die Finanzierung künftig zentral steuern.



Über PHH Rechtsanwälte

PHH Rechtsanwälte ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs und national sowie international als solche mehrfach ausgezeichnet. Unsere insgesamt elf PHH-Partner und rund 80 Mitarbeiter arbeiten in Experten-Clustern, die von M&A über Prozessführung, Bank- und Finanzrecht, Steuerplanung bis hin zu Immobilienrecht reichen. Wir stehen für hochqualifizierte Rechtsberatung, Loyalität und kreative Lösungen. Mehr Infos unter www.phh.at

Über die Commerzbank

Als Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft wickelt die Commerzbank AG rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab. In Wien ist die Commerzbank seit 2009 mit einer Niederlassung vertreten. Die Bank steht Unternehmen bei deren Internationalisierung und Wachstumsstrategien als starker Partner mit fachlichem Know-how und Länderexpertise zur Seite. Weltweit betreut die Commerzbank über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. In Deutschland besitzt die Commerzbank mit 100 Firmenkunden-Standorten das dichteste Netz an Firmenkunden-Filialen aller privaten Banken, weltweit ist sie in knapp 50 Ländern vor Ort. www.commerzbank.de

