SKIFAHREN, LAMATREKKING UND MEHR... - WINTERAUSZEIT IM PILLERSEETAL

Erstklassig präparierte Pisten, glitzernde Winterwanderwege und charmante Gaststätten im Pillerseetal

Die Orte Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee und Waidring versprechen mit ihrer atemberaubenden, tief verschneiten Bergwelt eine Auszeit in allen Facetten. Als schneereichste Region Tirols zeichnet sich die Region nicht nur durch ausgezeichnete Wintersportbedingungen, sondern auch durch moderne Infrastruktur aus. Anhand amtlicher Messreihen aus den vergangenen 30 Jahren wurde dem PillerseeTal der Spitzenplatz in Tirol zugesprochen. Im Tal ist Hochfilzen der schneereichste Ort Tirols, der als Biathlon Hochburg Bekanntheit erlangte.



Von gemütlichen Familienabfahrten über anspruchsvolle Carvingstrecken und einzigartige Tiefschnee-Erlebnisse, all das versprechen die Skigebiete im PillerseeTal. Traditionelle Berggasthöfe und urige Skihütten machen das PillerseeTal zu einem Geheimtipp für einen unvergesslichen Winterurlaub. Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn steht mit 270 top präparierten Pistenkilometern, 70 modernen Liftanlagen und 60 einladenden Hütten nicht nur für Winterspaß pur, sondern auch für ein individuelles Glücksgefühl in der Tiroler Bergwelt. Jedes Jahr sind auch die besten Freerider der Welt bei der Freeride World Tour in Fieberbrunn zu Gast, die Markus Kogler 2010 in seine Heimat brachte. Das Gelände am Wildseeloder überzeugt durch idyllische Tiefschneelandschaften und anspruchsvolle Bergakrobatik gleichermaßen. Mit dem Zusammenschluss zum Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn haben sich weitere Areale wie der Hörndlinger Graben mit seinem genialen Pulverschnee und das Gebiet um den Reiterkogel erschlossen.



Im Dreiländereck Tirol, Salzburg und Bayern bietet das Skigebiet auf der Steinplatte perfekte Bedingungen für Wintersportler. Das gemeinsame Skigebiet von St. Ulrich am Pillersee, St. Jakob in Haus und Hochfilzen sorgt mit 8 Liftanlagen, 22 km präparierten Pisten und 17 km beschneiten Pisten für Pistenspaß pur. Skitourengehern ist besonders die Buchensteinwand zu empfehlen, die mit dem weltweit größten begehbaren Gipfelkreuz, dem 30 Meter hohen Jakobskreuz, zahlreiche Urlauber in den Bann zieht.



Mit den Schneeschuhen durch die Winterlandschaft des PillerseeTales zu stapfen, zählt als besonderes Erlebnis. Inmitten traumhaftem Winterpanorama bieten Schneeschuhwanderungen im PillerseeTal unvergessliche Erinnerungen. Hier können Ruhesuchende abseits der Pisten gemütlich die schneebedeckte Bergwelt erkunden und die Natur genießen. Heimische Wanderführer nehmen Sie mit auf Erkundungstour durch die verschneite Winterlandschaft in Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee und Waidring.



Eine geführte Lamatrekking-Tour sorgt für tierischen Spaß und Abenteuer in der Natur. Variationsreiche Wanderungen sorgen für Entschleunigung und Ruhe vor dem Alltag. Hier kann die traumhafte Landschaft der Loferer Steinberge und des Wilden Kaisers mit den liebevollen Lamas in allen Facetten genossen und erfahren werden.



Das PillerseeTal, östlich der Kitzbüheler Alpen gelegen, verspricht durch erstklassig präparierte Pisten, glitzernde Winterwanderwege und charmante Gaststätten einen erlebnisreichen und erholsamen Winterurlaub. Alle weiteren Infos unter: www.pillerseetal.at



