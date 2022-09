Kindergartenzeit ist Bildungszeit

Kindergartenzeit ist Bildungszeit, Anmeldung jederzeit möglich Einstiegsalter in den Kindergarten steigt Klare Entwicklungsvorteile bei mindestens 3-jährigem Kindergartenbesuch Anmeldung für ausreichend freie Kindergartenplätze ab einem Jahr jederzeit möglich

Für eine Generation, deren erste Lebensjahre ganz anders waren als für jede Generation zuvor, beginnt am Montag der Schritt in ihre erste Bildungseinrichtung - oder könnte er beginnen, denn es gibt noch jede Menge freier Plätze für Kinder ab einem Jahr.

Die Bedeutung einer förderlichen Kindergartenzeit ist für das ganze weitere Leben unbestritten hoch, schon gar nach der unfreiwilligen Isolation der letzten Jahre. „Dennoch bemerken wir als größte private Kindergarten-Trägerorganisation, dass Kinder immer später in den Kindergarten einsteigen“, zeigt sich Alexandra Fischer M.A., Geschäftsführerin der Wiener Kinderfreunde überrascht. Die ausgebildete und erfahrene Elementarpädagogin weiß genau, wie wichtig es für Kinder ist, frühzeitig in einen guten Kindergarten einzusteigen: „In diesen ersten Jahren lernen Menschen mehr als in jeder anderen Phase ihres Lebens. Die Elementarpädagog*innen wissen, wie man sie dabei bestmöglich begleitet. Viele Fähigkeiten werden hier mit viel Kompetenz spielerisch und altersgerecht erworben und weiterentwickelt: etwa die Entwicklung der Selbständigkeit, die Sprachentwicklung, das Körper- und Gesundheitsbewusstsein, die Konzentrationsfähigkeit, das soziale Miteinander – wie der Umgang mit anderen Kindern, die Selbstbehauptung in der Gruppe, gewaltfreies Lösen von Konflikten und so weiter.“

Für Alexandra Fischer ist es unverständlich, dass sich das Gerücht, dass es in Wien zu wenig Plätze in Kindergärten gibt, hartnäckig hält. „Wir können in vielen unserer 155 Kindergärten sogar Plätze für Kinder ab einem Jahr anbieten“, bestätigt sie. Und die Tatsache, dass Kinder, die mindestens drei Jahre einen guten Kindergarten besucht haben, einen enormen Entwicklungsvorteil bei Eintritt in die Schule haben, ist hinlänglich bewiesen – u.a. durch die EPPSE Studie. Fischer appelliert daher an Eltern, ihren Kindern diese Bildungschance nicht entgehen zu lassen.

Kindergartenhotline der Wiener Kinderfreunde: 01/40125-20149

Mail: kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Information in Ihrer Berichterstattung zu diesem Thema berücksichtigen.

Herzlichen Dank und freundlichen Gruß

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Müller-Wenzel

WIENER KINDERFREUNDE

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

1080 Wien, Albertgasse 23

Telefon: +43 (01) 401 25 - 20060

Fax: +43 (01) 403 33 58

ZVR.: 493711481

Datenschutzerklärung: https://kinderfreunde.at/datenschutz/landesorganisation-wien

Internet: www.wien.kinderfreunde.at www.wienerkinderfreunde-aktiv.at

Facebook/Instagram: KinderfreundeWien