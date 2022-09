DEPOT feiert Jubiläum und einen märchenhaften Herbst

Von Glückspilzen, goldenen Kürbissen und warmen Lichtern

(Niedernberg, 01. September 2022) Es war einmal, im Herbst vor 25 Jahren – so fangen die schönsten Märchen an. Und so beginnt auch die unverwechselbare Erfolgsgeschichte von DEPOT. Was im September 1997 mit dem ersten Kapitel startete, erlebt in diesem Monat seinen vorläufigen Höhepunkt. Denn mittlerweile ist aus dem einst kleinen Familienunternehmen der führende Deko- und Einrichtungsspezialist geworden.

DEPOT feiert also 25. Jubiläum und verteilt das ganze Jahr über Geschenke! Vom Leasing eines elektrischen MINI Cooper über einen erholsamen Spa- und Wohlfühlurlaub bis zum prickelnden Champagner warten auch jetzt wieder beim großen DEPOT Gewinnspiel viele attraktive Jubiläumspreise.

Und auch nach 25 Jahren ist DEPOT mehr denn je bestrebt, ein erlesenes Sortiment an schönen Produkten und ausgewählten Möbeln zu bieten. Wie jetzt im Geburtstagsmonat – wenn der Sommer langsam ausklingt und der Herbst schon um die Ecke blickt. Dann ist genau der richtige Zeitpunkt, um es sich zuhause wieder gemütlich zu machen.

Wie wäre es da mit einer edlen Kombination, die herrliche Wohlfühlmomente schafft? Das Teelichtglas Antik, der Kürbiskerzenhalter und die ideal passende Stabkerze Rille sorgen genau hierfür. Was jetzt auf keinen Fall fehlen darf: Kürbis! Ohne ihn geht in diesem Herbst fast nichts. Höchst dekorativ präsentiert sich der goldene Kürbis mit Zopfmuster. Und auch das LED-Lichtobjekt Kürbis weiß, zur perfekten Stimmung seinen Teil beizutragen.

Neben dem Kürbis zieht ein weiterer Herbststar in unsere vier Wände ein. Auch der Pilz hat jede Menge Potenzial – etwa als kleiner Keramikpilz, als Leuchtobjekt in Grün oder – hier gibt Gold den Ton an – als wahrer Glückspilz. Zum Kürbis-Pilz-Duo gesellen sich sehr dekorative Trockenblumen in allen Farben und Kombinationen.

Das Bündel Ähren gilt schon jetzt als saisonales Must-have. Größe und Sti(e)l bringt der feine Pampaswedel mit. Wo Blumen sind, dürfen die passenden Vasen nicht fehlen. Aus Blauglockenbaumholz ist das Modell Modern, in elegantem Kupfer erstrahlt die Vase Koppa – und für alle, die passend zum Herbst ein leuchtend herbstliches Rot lieben, ist die Girlande Ahorn die passende Wahl.

Auf Tisch, Fensterbank oder Kommode macht der stilvolle Hirsch aus Aluminium eine exzellente Figur. Deutschlands Sofas und Daybeds dürfen sich auf die flauschige Kissenhülle Mink Fur freuen und zu den Füßen ein Klassiker, der immer passt: das sanfte Schaffell. So kann der Herbst kommen. Und auch nach 25 Jahren: Schön, wenn’s DEPOT ist.

Bilderdownload: https://we.tl/t-EAoHA74MWj (c)DEPOT

Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von DEPOT und unter Nennung des Fotocredits ©DEPOT honorarfrei zu verwenden.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

