PHH berät Meridiam bei Gründung der größten privaten Glasfasernetz-Partnerschaft Österreichs mit Magenta

PHH Rechtsanwälte berät Meridiam bei Gründung der größten privaten Glasfasernetz-Partnerschaft Österreichs mit Magenta. Bis 2030 sind Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro für Ausbau des Glasfasernetzes in Österreich vereinbart.

PHH Rechtsanwälte beriet den französischen Infrastrukturfond Meridiam bei der Gründung eines Joint Venture mit Magenta. Bis 2030 werden die beiden Partner im Zuge des Projekts mehr als eine Milliarde Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes in Österreich investieren. PHH Partner Wolfram Huber (Infrastruktur, Banking& Finance) war gemeinsam mit Rechtsanwalt Wolfgang Guggenberger (Infrastruktur, Corporate /M&A) federführend für die vertragliche Ausgestaltung des Joint Ventures und die Finanzierung auf Seiten Meridiam verantwortlich.

PHH beriet Meridiam bereits öfter bei Infrastruktur und Finanzierungsprojekten und konnte nunmehr mit dem Abschluss des Joint Ventures mit Magenta erneut seine Kompetenz im Bereich Infrastruktur unter Beweis stellen. Das neu gegründete Joint Venture zwischen Magenta und Meridiam wird in den kommenden sechs Jahren regionale und lokale Hochgeschwindigkeits-Glasfaserbreitbandnetze außerhalb der städtischen Ballungsräume aufbauen und dabei rund 650.000 Gebäude an das Netz anschließen.

„Wir haben Meridiam bei diesem für Österreich außergewöhnlichen Projekt beraten, wodurch Meridiam ihre Strategie im Bereich Glasfaser-Infrastruktur auch in Österreich erfolgreich umsetzen kann. Das Joint Venture mit Magenta war hier ein sehr wichtiger Schritt.“, sagt PHH Partner Wolfram Huber.

Für Meridiam war neben dem PHH Transaktionsteam bestehend aus Wolfram Huber (Partner) und Wolfgang Guggenberger (Rechtsanwalt) auch Michael Mayer (MMRA) für Wettbewerbs- und zusammenschlussrechtliche Themen an der Transaktion beteiligt. Magenta wurde von Wolf Theiss betreut – hier leiteten Andreas Schmid (Partner) und Christian Mikosch (Partner) das Transaktionsteam.

Das Joint Venture zwischen Magenta und Meridiam steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die EU-Kommission. Das entsprechende Wettbewerbsverfahren ist bereits angelaufen, ein Abschluss wird bis Ende 2022 erwartet.



Über Meridiam

Meridiam wurde 2005 von Thierry Déau gegründet und ist eine unabhängige Investment Benefit Corporation nach französischem Recht und ein Vermögensverwalter. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Finanzierung und langfristige Verwaltung nachhaltiger öffentlicher Infrastruktur spezialisiert und hat Niederlassungen in Addis Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, Johannesburg, Libreville, Luxemburg, New York, Paris, Toronto und Wien. Insgesamt verwaltet Meridiam derzeit 18 Milliarden US-Dollar und bisher mehr als 100 Projekte. Meridiam ist zertifiziert nach ISO 9001:2015, Advanced Sustainability Rating von VigeoEiris (Moody’s), ISO 37001 Anti-Korruptions-Zertifizierung von AFNOR und wendet eine proprietäre Methodik in Bezug auf ESG und Auswirkungen auf der Grundlage der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) an.

Über PHH Rechtsanwälte

PHH Rechtsanwälte ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs und national sowie international als solche mehrfach ausgezeichnet. Unsere insgesamt elf PHH-Partner und rund 80 Mitarbeiter arbeiten in Experten-Clustern, die von M&A über Prozessführung, Bank- und Finanzrecht, Steuerplanung bis hin zu Immobilienrecht reichen. Wir stehen für hochqualifizierte Rechtsberatung, Loyalität und kreative Lösungen. Mehr Infos unter www.phh.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Scheyerer-Janda

Meinungsbild PR & Coaching

Telefon: +43 699 11882316

E-mail: office@meinungsbild.at