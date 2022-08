EINLADUNG INDIVIDUELLE RECHERCHEREISE IN KLEINGRUPPE PILLERSEETAL / KITZBÜHELER ALPEN

Aktivurlaub im PillerseeTal - Pistenspaß, Lamatrekking und mehr...

Die traumhaft verschneite Bergwelt der Kitzbüheler Alpen, die als schneereichste Region Tirols gilt, bietet die perfekte Grundlage für eine unvergessliche Winterauszeit. In den Orten Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob im Haus, St. Ulrich am Pillersee und Waidring kann der Winter in all seinen Facetten erlebt werden. Neben ausgezeichneten Wintersportbedingungen zeichnet sich die Region auch durch moderne Infrastruktur aus. Ob gemütliche Familienabfahrten oder sportliche Carvingstrecken, urige Unterkünfte oder traditionelle Berghütten, das Pillerseetal zeigt dabei seine facettenreiche Vielfalt für einen gelungenen Winterurlaub.



Die bundesländerübergreifende Region des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn punktet mit 270 verschneiten Pistenkilometern, 70 modernen Liftanlagen und 60 gemütlichen Hütten. Das Skigebiet überzeugt nicht nur durch die Vielfalt an Pistenkilometern, sondern auch durch die legendäre Schneesicherheit. Fieberbrunn gilt als absolutes Traumgebiet für Freerider und ist bei der Elite international durch die Freeride World Tour bekannt. Im Dreiländereck Tirol, Salzburg und Bayern bietet das Skigebiet auf der Steinplatte Wintersportlern auf 42 km traumhaften Pistenkilometern ideale Bedingungen. Im Skigebiet Buchensteinwand- Bergbahn Pillersee stehen 8 Liftanlagen, 22 km präparierte Pisten und eine 2,5 km lange Skiroute für Pistenspaß pur. Alle drei Skigebiete können bequem mit dem kostenlosen Skibus erreicht werden.



Mit den Schneeschuhen durch die glitzernde Winterlandschaft zu stapfen ist für jeden Urlauber ein besonderes Erlebnis. Abseits geräumter Wege die schneebedeckte Bergwelt zu erkunden, gleichzeitig die Abwehrkräfte zu stärken und die pure Natur genießen, all das ermöglicht das PillerseeTal. Erfahrene Wanderführer zeigen die schönsten Wege zum Schneeschuhwandern in Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee und Waidring. Als besonderes Highlight gilt das Lamatrekking. Entschleunigung pur und die Natur in all ihrer Vielfält genießen - einmalige Wanderungen mit Lamas sind im Pillerseetal garantiert.



Verbringen Sie erlebnisreiche Wintertage im PillerseeTal mit traumhaftem Schneepanorama und unvergesslichen Wintermomenten. Alle weiteren Infos unter www.pillerseetal.at



