„90s Super Show“: Gelsenkirchen auf nostalgischer Zeitreise Das Ruhrgebiet bebt: Am Samstag, den 27. August 2022, brachten Top-Acts wie Blümchen, La Bouche oder Vengaboys 15.000 nostalgische Eurodancer zum Tanzen. Überraschungsgast P.M. Sampson nach 22 Jahren zurück auf der Bühne mit Hit „We love to love“.

Gelsenkirchen (LCG) – Nach erfolgreichen Stopps in Berlin, Hildesheim und Hamburg machte der Nostalgie-Zug auch in Gelsenkirchen Halt und brachte bei der „90s Super Show“ die kultigsten Stars des schrillsten Jahrzehnts auf die große Bühne. Vor rund 30 Jahren wurde der Eurodance, eine Stilrichtung innerhalb der elektronischen Tanzmusik, geboren und begeisterte vor allem europaweit die Bevölkerung. Kultsender wie VIVA und MTV prägten den Musikgeschmack einer ganzen Generation. Grund genug, dem legendärsten Jahrzehnt einen Tag lang die große Bühne zu bieten und mit den Fans so richtig zu feiern. Das Line-up der „90s Super Show“ lässt keinen Act aus, der in den Charts dominierte und bringt die 15.000 Gäste sofort in Stimmung. VIVA-Legende Mola Adebisi führt die stimmungsvolle Menge durch den Tag und verkürzte mit charmanter Moderation und Freestyle Einlagen die Wartezeiten zwischen den Acts.

„Seit jeher ist Gelsenkirchen Kulturraum sowie Zentrum von Festivals. Und das haben die Bewohner des Ruhrgebiets auch bewiesen: Rund 15.000 Gäste stürmten den ‚GelsentrabPark‘ und feierten unermüdlich mit uns mit. Ein krönender Abschluss der ‚90s Super Show‘ in Deutschland, bevor wir im September auf der Wiener Donauinsel in die Verlängerung gehen“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Zeitreise in die Eurodance-Ära

In blauen Football-Trikots eröffnet „Fun Factory“ den Festival-Nachmittag mit ihren Klassikern wie „I wanna be with You“ und „Celebration“. Mit Beatbox-Einlagen zu den größten Hip-Hop-Hits der 1990er-Jahre animieren sie die partylustige Meute zum Mitsingen, an die Nana mit fetten Hip-Hop-Beats gleich anknüpft. Mit seinem super Hit „Lonely“ startete Nana durch und legte den Grundstein für seine Chartstürmer-Karriere.

Für große Gefühle sorgt der ehemalige „GZSZ“-Star Oli. P mit seinem Superhit „Gib mir mein Herz zurück“, bei dem ihm die Herzen nur so zufliegen. Mit schwungvollen Hits wie „Flugzeuge im Bauch“ sorgt der Mädchenschwarm dafür, dass keine Hände unten bleiben und spätestens bei seinen Cover-Hits wie „Angel“ von Robbie Williams liegt sich das Publikum in den Armen und verabschiedet Oli. P mit tosendem Applaus.

Wenn Captain Jack alias Bruce Lacy im militärischen Gleichschritt auf die Bühne marschiert, wissen die Fans ganz genau, was zu tun ist: Mit lautem „Hey yo Captain Jack“ begrüßt die Fan-Armee ihren General und feiert gemeinsam mit ihm zu den Songs „Give It Up“ und „Iko Iko“. Als große Überraschung übergibt der General anschließend das Mikrofon an den amerikanischen Rapper und Überraschungsgast P.M. Sampson, der mit „We love to love“ 1990 einen absoluten Hit kreierte und 22 Jahre später erstmals wieder auf der Bühne steht.

Internationales Staraufgebot im „GelsentrabPark“

Die englisch-niederländische Gruppe „Caught In The Act“ weiß genau, wie das Phänomen Boygroup funktioniert: In synchronen Tanzeinlagen zu „Baby come Back“ oder „Love is Everywhere“ verzaubern sie das Publikum und laden zum Mittanzen ein. Weniger synchron, aber nicht weniger unterhaltsam macht die schwedische Band „Rednex“ mit ihrem typischen Electronic-Country-Sound weiter. Mit vollem Körpereinsatz liefert die Kult-Band gemeinsam mit Front-Women Zoe eine unvergleichbare Show ab. In Deutschland hält ihr Megahit „Cotton Eye Joe“ nach wie vor den Rekord für den längsten Nummer-eins-Hit in den Charts und führte sensationelle 25 Wochen die Hitliste an.

Sophie Cairo und Lane McCray jr. von „La Bouche“ beweisen wieder einmal, dass sie stimmlich auch heute noch genauso abliefern wie in den 1990er-Jahren: Bei Songs wie „Be my Lover“ oder „Sweet Dreams“, der Goldstatus erreicht hat, begeistert das Eurodance-Duo das Publikum so sehr, dass selbst das ein oder andere Kleidungsstück auf der Bühne landet.

Heiße Beats und legendäre Hymnen

Die 1990er-Jahre waren nicht nur der Höhepunkt des Eurodance, auch Raves und Clubbings erlebten ihre Geburtsstunde. Orhan Terzi alias DJ Quicksilver zählt nicht zu Unrecht zu den Ikonen dieses Jahrzehnts. Seine Remixes von Songs wie „Forever Young“ und eigene Produktionen wie „Bingo Bongo“, „Bellissima“, „Free“ und „Planet Love“ erreichen nicht nur Kultstatus, sondern wurden obendrauf mit Gold- und Platinstatus belohnt. Mit extravaganten Outfits und stimmlicher Gewalt sorgt das Duo von Culture Beat für ausgelassene Party-Stimmung: Hits der Dekade wie „Mr. Vain“ oder „Got to get it“ dürfen dabei bei den 1990er-Nostalgikern natürlich nicht fehlen.

Das Trio „Masterboy & Beatrix Delgado“ ist ein wahres Original, das ausnahmslos all ihre Songs wie „Feel the Fire“ oder „Love Message“ selbst geschrieben und sogar selbst produziert hat. Nicht nur in den 1990ern haben sie unvergessliche Hymnen erschaffen: 2018 überraschten sie mit ihrer Hommage an das schrillste Jahrzehnt „Are you ready (We love the 90s)“ und bedanken sich damit bei ihren treuen Fans.

Mit 28 Gold-, zehn Platin-Schallplatten, einem Echo sowie einmal Platz zwei in den US-Charts zählt „Snap!“ zu einen den erfolgreichsten Künstlern. Die Formation gilt als ultimative Eurodance-Band und Inspiration des unverwechselbaren Sounds der 1990er-Jahre mit Trance-Elementen. Stilecht laden sie die von ihnen als „Crazy People“ genannten Partygäste dazu ein, bei „Rythm is a Dancer“ so richtig zu eskalieren. Als Belohnung gibt es den Mega-Song gleich zweimal.

Spätestens nach dem Politikskandal im Nachbarland Österreich sind die „Vengaboys“ selbst der Generation Z ein Begriff. In schrillen Bühnenoutfits performt das Quartett zu „Boom, Boom, Boom, Boom!“ oder „We’re going to Ibiza“ und lassen ihre größten Hits so richtig hochleben. Als absoluten Höhepunkt holen die Niederländer einen Fan auf die Bühne und beglücken ihn mit Wangenkuss und Lapdance.

Krönender Abschluss: Blümchen ist zurück

Nach 18 Jahren Pause steht der Eurodance-Megastar Jasmin Wagner wieder als Kultfigur Blümchen auf der Bühne. Die Ikone lässt den Festivaltag fulminant mit einer imposanten Show inklusive übergroßem Regenbogen und glitzernden Einhörnern ausklingen. Gemeinsam raved sie mit ihren Fans über den Regenbogen und legt bei über 180 Beats pro Minute beachtliche Tanzeinlagen hin – trotz Babybauch. Mit „Herz an Herz“, ihrem ersten Hit, macht sie ihren hingebungsvollen Fans eine Liebeserklärung und bedankt sich für die langjährige Treue.

„Wer mit dem Herzen lebt, der lebt glücklicher. Wenn man vor dem Einschlafen drei schönen Dingen dankt, ist das Aufwachen am nächsten Morgen umso schöner! Ich danke meinen Fans, dass alle gesund sind und dass ich eine Mini-Blume erwarte“ sagt Jasmin Wagner stolz.

Die „90s Super Show“ zieht auf die Wiener Donauinsel weiter: Jetzt noch Restkarten sichern

Endlich auch in Österreich: Wien ist der fünfte Halt der spektakulären Eventreihe „Back 2 Live“. Nach dem Auftritt im Ruhrgebiet werden die Sänger der „90s Super Show“ auch am 3. September 2022 auf der Wiener Donauinsel zu sehen sein. Restkarten sind noch ab 39,80 Euro erhältlich. Plätze in der begehrten VIP-Lounge inklusive Zugang zur eigenen Terrasse sowie kostenfreien Getränke und warmen Speisen gibt es noch ab 199 Euro. Mehr Informationen auf 90s-supershow.com

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

