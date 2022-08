Musiktage Mondsee 2022 | 26. August - 3. September

Felix Mendelssohn – Musik von »Herz zu Herzen« Hochkarätig und intensiv: Die Musiktage Mondsee befassen sich 2022 mit Felix Mendelssohn Bartholdy und seinem Umfeld in den unterschiedlichsten Facetten. Zu Gast bei den 11 Kammermusikkonzerten sind u.a. Khatia Buniatishvili, Elisabeth Leonskaja, Benjamin Schmid, Julian Bliss, das Schumann Quartett u.v.m. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Matthias Lingenfelder.

Erlesene Künstlerriege

Auch dieses Jahr ist eine erlesene Reihe von Interpreten bei den Musiktagen Mondsee im malerischen Salzkammergut zu erleben: So gibt es heuer besonders viel Klaviermusik mit hochkarätigen Pianist:innen wie Khatia Buniatishvili, Elisabeth Leonskaja, Ariane Haering und Herbert Schuch zu hören. Der international vielfach ausgezeichnete Geiger Benjamin Schmid, die vielseitige Cellistin Quirine Viersen, Nobuko Imai, eine der hervorragendsten Bratschistinnen unserer Zeit, das herausragende Schumann Quartett oder die Schauspielerin Mijou Kovacs sind ebenfalls zu Gast am Mondsee.

Matthias Lingenfelder ist seit diesem Jahr künstlerischer Leiter der Musiktage Mondsee, nachdem er bereits in den vergangenen 10 Jahren als Primgeiger des Auryn Quartetts für die Programmierung des Festivals verantwortlich war.

Aus der innersten Seele

„Nur das gilt, was im tiefsten Ernst aus der innersten Seele geflossen ist”, schrieb der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy einst an seinen Lehrer Carl Friedrich Zelter. „Wenn nicht der Gegenstand allein das Werk hervorgerufen hat, so wird es nie ›Herz zu Herzen‹ schaffen.” Es sind Sätze, die auf eindringliche Weise verdeutlichen, dass Mendelssohn, der als Mozart des 19. Jahrhunderts ebenso bezeichnet wurde wie als romantischer Sinnstifter oder auch als romantischer Klassizist, jegliche Kategorisierung in diverse „Schubfächer” fremd gewesen waren.

Die Musiktage Mondsee widmen dem bedeutenden Komponisten ab Ende August 2022 ein hervorragend konzipiertes und hochkarätig besetztes Programm: Unter dem Motto Musik von ›Herz zu Herzen‹ beleuchtet das Festival auf vielfältige Weise Leben und Werk des viel zu jung in Leipzig verstorbenen Mendelssohn, der durch antisemitische Vorurteile lange geschmäht wurde, bis man seine herausragende Stellung in der Musik des 19. Jahrhunderts endlich erkannte.

So präsentieren die Musiktage Mondsee 2022 etwa einen Abend, der sich mit der Begegnung von Mendelssohn mit Liszt und Chopin in Paris auseinandersetzt, ebenso wie ein Konzert rund um musikalische Wunderkinder oder auch einen Abend mit dem Titel „Judaica”, der neben Werken von Mendelssohn und seinem Freund Ignaz Moscheles auch das im KZ Theresienstadt komponierte 3. Streichquartett des später im Vernichtungslager Auschwitz ermordeten Viktor Ullmann beinhaltet. Auch Mendelssohns Schwester Fanny Hensel, die ihr Leben lang allein wegen der Tatsache, dass sie eine Frau war, im Schatten des berühmten Bruders stand, ist ein Konzertabend gewidmet.

