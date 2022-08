„90s Super Show“ in Gelsenkirchen: Top-Stars wie Blümchen und Co. feiern mit Hits der 1990er-Jahre

„90s Super Show“ in Gelsenkirchen: Top-Stars wie Blümchen und Co. feiern mit Hits der 1990er-Jahre Kommende Woche findet die „90s Super Show“ am 27. August 2022 im „GelsentrabPark“ statt. Besucher des Festivals können sich auf Top-Acts wie Blümchen, Oli P., „Vengaboys“ und Co. freuen.

Gelsenkirchen (LCG) – Nostalgie pur! Am Samstag, dem 27. August 2022, steht Gelsenkirchen ganz im Zeichen des Jahrzehnts der ausgefallenen Modetrends und legendären Popikonen. Lasershows und Konfettikanonen, Leuchtstäbe und Trillerpfeifen, Bacardi-Cola und Wodka mit Frigeo-Brause, dazu die größten Hits der VIVA- und MTV-Ära im Ohr. All das und noch viel mehr bietet die „90s Super Show“ kommendes Wochende im „GelsentrabPark“ (45883 Gelsenkirchen, Nienhausenstraße 42) – und schickt Besucher damit auf eine nostalgische Zeitreise in das Jahrzehnt von Disco, Techno, schrillen Neonfarben und flippigen Outfits. War das Festival ursprünglich für Oberhausen geplant, musste die Location nun aufgrund von Produktionsauflagen nach Gelsenkirchen verlegt werden.

„Seit jeher schon ist Gelsenkirchen Kulturraum sowie Zentrum von Festivals, Events und Veranstaltungen jeglicher Art. Daher bietet die Stadt den perfekten Standort für die ‚90s Super Show‘ und wird in Kürze einige hochkarätige Stars beheimaten“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Die „90s Super Show” in Gelsenkirchen

Um den Besuchern der „90s Super Show“ ein einzigartiges Erlebnis zu bescheren, treten im Rahmen des zehnstündigen Festivals sowohl die nationalen als auch internationalen Top-Acts des beliebten Jahrzehnts auf. Unter anderem mit dabei sein wird Sängerin Jasmin Wagner aka Blümchen. Vor Kurzem erst gab die Sängerin ihre erste Schwangerschaft bekannt – wobei die werdende Mutter vielen vor allem noch als junger Popstar bekannt ist. Schließlich eroberte Blümchen mit gerade einmal 15 Jahren die großen Bühnen Deutschlands, avancierte in den 1990er-Jahren daraufhin zum preisgekrönten Superstar ihrer Generation.

„Mit der ‚90s Super Show‘ bieten wir Fans dieses tollen Jahrzehnts ein Unterhaltungsprogramm der Extraklasse. Durch das reichhaltige Angebot an Musik, Kulinarik und Entertainment ist definitiv für jeden etwas dabei“, so Jasmin Wagner.

Neben dem Revival von Blümchens größten Hits dürfen sich die Fans der 1990er-Jahre außerdem auf die Eurodance-Musiker Nana und „La Bouche“ freuen. Mit „Lonely“ und „Be My Lover“ bescherten die Sänger der Welt in den 1990er-Jahren echte Mega-Hits. Und auch mit den Auftritten von „Rednex“, „Fun Factory“ und „Vengaboys“ inklusive Dauerbrennern wie „Cotton Eye Joe“ und „Close To You“ sind alte Ohrwürmer sicher.

Ebenfalls Teil des Star-Aufgebots sind die Show-Acts „Culture Beat“, „Snap!“ und „Masterboy“, welche in den 1990ern mit „Mr. Vain“, „Rhythm Is A Dancer“ und „Everybody Needs Somebody“ große Erfolge erzielen konnten. Vollendet wird das Band-Angebot des Festivals von Eurodance-Duo „Captain Jack“ mit Frontmann Bruce Lacy sowie der englisch-niederländischen Boygroup „Caught In The Act“. Hingegen solo auftreten werden „DJ Quicksilver“ und Oliver Petszokat alias Oli P. Der ehemalige „GZSZ“-Mädchenschwarm ist ein Multitalent und kann sich seit dem Erfolg seiner Single „Flugzeuge im Bauch“ auch Sänger in die Vita schreiben.

Die Running Order für Samstag auf einen Blick

14:00 – Fun Factory

14:35 – Nana

15:10 – Oli P.

15:45 – Captain Jack

16:25 – Caught In The Act

17:00 – Rednex

17:35 – La Bouche

18:10 – DJ Quicksilver

18:45 – Culture Beat

19:25 – Masterboy

20:05 – Snap!

20:45 – Vengaboys

21:20 – Blümchen

Tickets für die „90s Super Show“ bereits ab 29,80 Euro

Nach der spektakulären Fortsetzung der Eventreihe „Back 2 LIVE“ in Gelsenkirchen werden die Sänger der „90s Super Show“ überdies am 3. September 2022 auf der Wiener Donauinsel zu sehen sein. Tickets für die „90s Super Show“ sind bereits ab 29,80 Euro erhältlich. Plätze in der begehrten VIP-Lounge inklusive Zugang zur eigenen Terrasse sowie kostenfreien Getränken und warmen Speisen gibt es jeweils ab 199 Euro. Bereits gekaufte Tickets für die „90s Super Show“ in Oberhausen behalten ihre Gültigkeit für Gelsenkirchen. Mehr Informationen auf 90s-supershow.de

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

