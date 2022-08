DEPOT – Frische Ideen für Wohnzimmer bis Homeoffice

Superchic und wohnlich: Jetzt in Farbe!

(Niedernberg, 18. August 2022) Der Sommer neigt sich bereits sanft seinem Ende zu – die kuschelige Jahreszeit steht in den Startlöchern. Da ist wieder ein gemütliches Zuhause gefragt, aber bitte mit Chic! Ob neu oder nur eine kleine Veränderung – Farbe wirkt da wahre Wunder. Ein cooles neues Sofa in Grün wäre schön, das Esszimmer könnte etwas Auffrischung mit bunten Stühlen vertragen und ein farbenfrohes Makeover für das heimische Büro ist vielleicht auch längst fällig.

Wo immer neuer Glanz notwendig ist - DEPOT zeigt, was Indoor „in“ ist. Farbe ist das große Thema der kommenden Saison und von Möbeln bis Accessoires lassen sich so eindrucksvolle Akzente setzen. Natürliche Materialien und hochwertige Textilien runden das Wohlfühlen optisch wie qualitativ wunderbar ab. DEPOT bietet für jeden Geschmack und alle Budgets eine Vielzahl an Möglichkeiten für das perfekte Upgrade daheim.

Landhaus-Look light

Er ist wieder da: Der Landhaus-Look in harmonischen Naturtönen feiert sein Comeback. Diesmal jedoch nicht schwer und behäbig, sondern leicht und mit klarem Design. Die Kaminkonsole Toni aus massiver wilder Kiefer mit pflegeleichtem Mattlack-Finish ist ein kleines Stauraumwunder und harmoniert ideal mit Regel Thilo. Der aus Eichenholz gemachte Sprossenstuhl Rune ist ein Gewinn für jede Lese- oder Podcast-Ecke. Handgefertigt und in einer Kombination aus Pappel und Eisen erweist sich auch Arthur als besondere Sitzgelegenheit. Die Kommode Sören sollte in keinem Wohlfühlraum fehlen und gesellt sich zudem gerne zu Maren: Der runde Teppich mit 120 Zentimetern Durchmesser hat einen hohen Baumwoll- wie Schurwollanteil – einfach natürlich schön! Dass „White & Wood“ perfekt zueinander passen, dafür ist Sofie der sitzende wie liegende Beweis – denn der gemütliche Sessel wird im Handumdrehen zum komfortablen Daybed. Weiß und Holz: Dieser Mix zeichnet auch den Vitrinen-Schrank Finn aus, der über zwei praktische Schiebetüren verfügt.

Voll farbig – das sitzt!

Vier, sechs oder acht einheitliche Stühle? Eine allzeit schöne und klassische Wahl. Für einen individuelleren Look lassen sich der dunkelgrüne Armlehnstuhl Romeo aus dunkelgrünem, feinsten Samt und Sessel Anabell, ebenfalls in Samtbezug und minimalistischem Design, perfekt kombinieren. Ein stilsicheres Element an jedem Esstisch ist Simon – ein grauer Allrounder mit viel Ausstrahlung. Edle Eleganz bringt zudem Eva mit in die illustre Runde. Für einen besonderen Hingucker im Raum bietet sich Giulia an. Das Sofa ist ein gemütlicher 3-Sitzer und bringt in Altrosa noch einen schönen Farbtupfer hinein.

New Artdeco-Style

Töne kombinieren, mutig sein: Wie bei den Essstühlen, setzt auch der Artdeco-Style farbliche Akzente. Der 1,50 Meter breite Zweisitzer Kaspar bringt einen glamourösen Touch in die eigenen vier Wände. Dazu lässt der Samt-Pouf mit Fransen die Einrichtungsherzen höher schlagen. Ausgewählte Möbel aus dunklem Holz, wie das hochwertige Sideboard Class, bereichern die moderne Einrichtung mit viel Stil und Klasse.

Boho-Stil mit Farbtupfern

Beige-Töne und Holz-Nuancen? Sie gehören zum Boho-Style wie der Sand an den Strand. Neu ist: Auch hier ziehen Farben mit ein. Wie mit dem 2,30 Meter breiten Sofa Paula im Rost-Look. Was draußen geht, das geht auch drinnen: Der bequeme wie praktische Hängesessel Lisanne macht’s vor. Im kräftigen Gelb leuchtet die Samt-Kissenhülle Fringes. Dazu hat DEPOT eine Vielzahl von Spiegeln, Regalen und weiterer feiner Wanddeko, wie zum Beispiel das Objekt Ring, im Sortiment. Und für die Kleinen? Für sie ist das Tipi-Spielzelt gedacht und gemacht.

Wohn-Office zum Wohlfühlen

Arbeiten und Wohnen gekonnt aufteilen: Um das Homeoffice vom privaten Bereich zu trennen, bieten sich Paravents und Sichtschutzmöglichkeiten wie Lian an. Teppiche wie Noma haben ebenfalls das Potenzial, um optische Akzente zu setzen. Gefragt, weil einerseits Ablagefläche, andererseits Sitzoption, ist die Bank Ethno. Wer darüber nachdenkt, sein kleines Büro zuhause umzustylen und nicht allzu viel Raum zur Verfügung hat: Mit Mona und Dominik hat Depot zwei Platzsparwunder im Angebot.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

