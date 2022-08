Gabalier-Fans feiern BioBienenApfel beim Rekordkonzert in München

Schutz der Artenvielfalt begeistert die Massen: Gabalier-Fans feiern den BioBienenApfel beim Rekordkonzert

Andreas Gabalier hat als BioBienenApfel-Botschafter dem Schutz der Artenvielfalt und der Natur eine einzigartige Bühne geboten. Bei seinem Rekordkonzert in München wurde das Gesellschaftsprojekt vor 100.000 Fans vorgestellt – und die reagierten mit Jubel und Applaus auf die Präsentation von Initiator und Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner, Teekanne-CEO Frank Schübel, Tattoo-Künstler Mario Barth und Österreichs erfolgreichster Content Creatorin Lisa-Marie Schiffner.

***

Das Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel ist im April 2022 auch in Deutschland gestartet. Viele prominente Botschafter und starke Partner, wie zum Beispiel Andreas Gabalier, Sebastian Vettel, Lisa-Marie Schiffner, Dominic Thiem, das Institut AllergoSan oder Teekanne setzen sich im Namen der Initiative für den Schutz der Artenvielfalt und den sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Natur ein. Die Schaffung neuen Lebensraums für die Bienen steht dabei symbolisch für das notwendige Umdenken in unserer Gesellschaft. Die Präsentation des Projekts beim Konzert von Andreas Gabalier in München vor 100.000 Fans war ein spektakulärer Höhepunkt für den BioBienenApfel.

Manfred Hohensinner: "Jetzt beginnt das Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel im Großen zu wirken. Wir haben heute gezeigt, dass wir die Massen mit unserer Initiative begeistern können, und die Menschen für sich erkennen, dass wir die Welt gemeinsam besser machen können."

Lisa-Marie Schiffner: "Es ist mir wichtig, Awareness für dieses Thema bei den jungen Menschen zu schaffen. Wir sind die erste Generation, die sowohl das Wissen als auch die Möglichkeiten hat, um nachhaltig leben zu können, ohne auf etwas verzichten zu müssen."

Frank Schübel: "Der sorgsame Umgang mit der Natur ist bei Teekanne Unternehmenskultur seit 140 Jahren. Der gute Geschmack mit gutem Gewissen verbindet uns mit dem BioBienenApfel, deshalb sind wir stolzer Partner dieses Gesellschaftsprojekts."

Mario Barth: "Es macht keinen Unterschied, wo du lebst – ob in Amerika oder in Österreich, Tatsache ist: Die Bienen sind wichtig für unsere Zukunft und brauchen jetzt unsere Hilfe. Denn nur wenn es den Bienen gut geht, geht es auch uns Menschen gut."

Andreas Gabalier: "Jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, denn das Summen darf nicht verstummen. Aus vermeintlich kleinen Dingen wie Blumen auf dem Balkon oder auf der Fensterbank kann etwas ganz Großes entstehen, nämlich neuer Lebensraum."



Rückfragen und Kontakt:

Dr. Philipp Berkessy

p.berkessy@frutura.com

+43 (0) 3334 41800-161

Rückfragen & Kontakt:

Frutura Obst & Gemüse Kompetenz­zentrum GmbH . Fruturastraße 1 . 8224 Hartl, Österreich

Telefon: +43 (0) 3334 41800 . Fax: +43 (0) 3334 41800-4 . E-Mail: office@frutura.com . frutura.com