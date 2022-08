VITALHOTEL AN DER THERME**** - MITTELFRANKENS WELLNESS-REFUGIUM

Erlebnisoase in Bad Windsheim

Dort, wo sich die Naturparks Steigerwald und Frankenhöhe treffen, liegt das maleri- sche Bad Windsheim. Ein historischer Stadtkern schmückt die ehemalige freie Reichs- stadt mit ihren idyllischen Straßen und Plätzen, die zum entspannten Verweilen einladen. 2016 wurde direkt neben der Franken-Therme Bad Windsheim das moderne und stilvolle Vitalhotel an der Therme****Garni eröffnet. Das Wellnesshotel verspricht neben einem besonders herzlichen Service ein Mehr an Komfort und Wohlfühlatmosphäre. Über einen ebenerdigen Panorama-Bademantelgang gelangen Gäste bequem und komfortabel zur Franken-Therme Bad Windsheim, wo eine rund 17.500 qm Thermenlandschaft Wellness der Extraklasse garantiert (gegen Aufpreis). Sechs Thermalsole-Becken im Innen- und Außenbereich, eine vielseitige Sauna-Landschaft mit acht verschiedenen Saunen, eine Schneesauna sowie ein weitläufiger Saunagarten laden hier zum Entspannen und Erholen ein. Als besonderes Highlight gilt der rund 750 qm große Salzsee, das „Fränkische Tote Meer“, mit einer transparenten Kuppel teilüberdacht und ganzjährig beheizt.



87 ästhetische und erstklassig ausgestattete Zimmer in sechs Kategorien zeigen im Vital-Hotel die unvergleichbare Liebe zum Detail. Warme Naturtöne, eine harmonische Einrichtung aus hellem Holz und große Panoramafenster sowie Allergiker geeignete Matratzen sorgen für ein behagliches Wohlfühlambiente. Barrierefreiheit steht hier großgeschrieben, da alle Zimmer und Hotelbereiche vom Hotelparkplatz aus schwellen- los erreichbar sind. Vier barrierefreie Zimmer unterstreichen dabei die Qualität des Wellnesshotels. Als Glanzstück gilt die Kissenbar, aus der jeder Gast sein persönliches Wohlfühlkissen für die Nacht wählen kann.



Kulinarikern wird im Vitalhotel einiges geboten. Neben einem vitaminreichen Frühstück besteht auch die Möglichkeit einer abwechslungsreichen und regionalen Halbpension, welche Gäste wahlweise im Restaurant „Salza“ in der Franken-Therme Bad Windsheim oder in der Vinothek „GENUSSWERK“ am Kur- und Kongresscenter genießen können. Beide Locations werden liebevoll von Familie Rienecker betrieben und sind nur rund 5 Minuten fußläufig vom Hotel entfernt. Für individuelle Flexibilität sorgt die Auswahlmöglichkeit zwischen einem 2-Gänge-Mittags- oder Abendmenü. Die elegante und exquisite Hotelbar zeichnet sich durch hervorragende Kaffeespezialitäten und hausgemachte Kuchen-Variationen aus. Mit erstklassigen Weinen regionaler Winzer kann der Abend entspannt seinen Ausklang finden.



Die traumhafte Landschaft von Bad Windsheim bietet zahlreiche Freizeitaktivitäten inmitten unberührter Natur. Im Fränkischen Freilandmuseum können Kulturinteres- sierte eine 700 Jahre alte Zeitreise erleben, während vor den Toren der Altstadt der größte denkmalgeschützte Kurpark Bayerns bestaunt werden kann. Aktivurlauber können sich an zahlreichen Radwegen sportlich betätigen und auspowern. Für besondere Annehmlichkeiten sorgt der hausinterne Fahrrad und E-Bike-Verleih. Bad Windsheim ist auch der ideale Ausgangspunkt für erlebnisreiche Ausflüge in Städte wie Rothenburg ob der Tauber, Nürnberg und Würzburg.



Verbringen Sie erholsame Wellnesstage im Vitalhotel an der Therme****. Entspan- nung und Genuss stehen hier ganz oben am Programm!

Alle weiteren Infos unter: www.vital-hotel-adt.de



