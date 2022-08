Beste Laune in Gelsenkirchen: Beatrice Egli, Thomas Anders und Co. bei der „Schlagerinsel“

Beste Laune in Gelsenkirchen: Beatrice Egli, Thomas Anders und Co. bei der „Schlagerinsel“ Die „Schlagerinsel“ übersiedelt am 28. August 2022 von Oberhausen nach Gelsenkirchen und sorgt für ein fulminantes Schlagerfest im Herzen Nordrhein-Westfalens. Der Grund: großer Andrang und Produktionsauflagen. An dem erstklassigen Programm und hochkarätigen Line-up mit Beatrice Egli, Michelle, Thomas Anders und Co. ändert sich jedoch nichts. Der „GelsentrabPark“ bietet noch mehr Fans Platz im Grünen.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Gelsenkirchen (LCG) – Eigentlich hätte die „Schlagerinsel“ im Rahmen des „Back 2 Live“-Festivals am 28. August 2022 in Oberhausen für einen schwungvollen Nachmittag und Abend mit den großen Stars des Schlagers sorgen sollen. Der große Andrang und Produktionsauflagen bescheren dem Event nun in Gelsenkirchen einen neuen Halt nach ersten Stationen in Berlin, Hamburg und Hildesheim zu Beginn des Sommers. Die großen Stars ziehen natürlich mit und auch die Tickets für Oberhausen behalten ihre Gültigkeit. Schlagerfreunde können sich zudem über einen kostenlosen Bustransfer freuen, um stressfrei von Oberhausen in den grünen und weitläufigen „GelsentrabPark“ (45883 Gelsenkirchen, Nienhausenstraße 42) zu kommen.

Neben einem exklusiven VIP-Bereich wartet das heiß ersehnte Festival mit einer grandiosen Bühnenshow, Kinderprogramm inklusive Hüpfburgen sowie diversen Food- und Getränkeständen auf. Musikalisch punktet die „Schlagerinsel“ mit den großen Namen des Genres aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Beatrice Egli und Thomas Anders sind nur zwei der in Gelsenkirchen auftretenden Mega-Stars.

„Gelsenkirchen ist eine Schlager-Metropole! Erst Anfang Juli 2022 gastierte Florian Silbereisen mit seiner ‚Schlagerstrandparty 2022‘ und brachte gute Stimmung in das Herzen Nordrhein-Westfalens. Die ‚Schlagerinsel‘ setzt jetzt mit zehn Stunden Programm und Highlights für die ganze Familie noch eines drauf und verspricht mitreißende und positive Unterhaltung zum Ausklang des Sommers. Bei der letzten Show des ‚Back 2 Live‘-Festivals in Deutschland werden die Stars noch einmal ihr Bestes geben!“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Alle Stars der „Schlagerinsel“ in Gelsenkirchen

Beatrice Egli hat die Koffer für einen umjubelten Auftritt auf der „Schlagerinsel“ bereits gepackt. Die „DSDS“-Gewinnerin von 2013 schaffte es mit ihrem Album „Natürlich!“ vor zwei Jahren auf den zweiten Platz der deutschen Charts und hat mit „Volles Risiko“ aktuell eine brandneue Single am Start. Ähnlich zu Schlagerkünstlerin Michelle, die sich ebenfalls mit einer Neuveröffentlichung schmücken kann: ihre Jubiläums-CD lässt ihr bereits 30-jährige Ausnahmekarriere Revue passieren. Gespannt darf man auch auf die hinreißenden Looks der beiden Sängerinnen sein, die nicht nur akustisch, sondern regelmäßig auch optisch überzeugen und für Gesprächsstoff sorgen.

„Schlager steht für die schönen und positiven Momente im Leben, die unsere Herzen bewegen. Gerade jetzt brauchen wir alle mehr Schlager, um die großen und kleinen Sorgen zu vergessen und uns auf das Schöne und die Liebe zu konzentrieren“, sagt Michelle.

Außerdem auf dem Event zu sehen sein wird Giovanni Zarrella, der eine gehörige Portion italienischen Charme und Dolce Vita im Gepäck hat. Mit seiner eigenen Show im ZDF landete der Moderator zuletzt einen Erfolg nach dem anderen – auf der „Schlagerinsel“ wird das ehemalige „Bro’Sis“-Bandmitglied in Kürze jedoch wieder live und vor begeistertem Publikum auftreten. Ebenso wie Thomas Anders. Der Musikproduzent und elegante Gentleman zählt zu den Doyens der deutschen Musikszene und arbeitet aktuell mit Florian Silbereisen an einem neuen Album.

Überdies Teil der Veranstaltung sind Christin Stark, Ehefrau von Matthias Reim und frischgebackene Mutter, sowie „DSDS“-Sechstplatzierte Anna-Maria Zimmermann. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Schlagertitan Bernhard Brink, der aktuell auf mehr als 50 Alben, über 100 Singles sowie eine erfolgreiche Karriere als Radio- und Fernsehmoderator blicken kann. „Caught In the Act“-Star Eloy de Jong, „Weißt was ich mein“-Interpret Vincent Gross sowie „Die immer lacht“-Sängerin Kerstin Ott komplettieren das „Klassentreffen der Schlagerstars“, bei dem gute Laune und ausgelassene Stimmung gefeiert werden.

Die „Schlagerinsel“ zieht auf die Wiener Donauinsel weiter: Jetzt noch Restkarten für die Schlager-Show des Jahres in Gelsenkirchen sichern

Gelsenkirchen ist der vierte Halt der spektakulären Eventreihe „Back 2 Live“. Nach dem Auftritt im Ruhrgebiet werden die Sänger der „Schlagerinsel“ am 3. September 2022 noch auf der Wiener Donauinsel zu sehen sein. Restkarten für die „Schlagerinsel“ sind noch ab 29,80 Euro erhältlich. Plätze in der begehrten VIP-Lounge inklusive Zugang zur eigenen Terrasse sowie kostenfreien Getränke und warmen Speisen gibt es noch ab 199 Euro. Bereits gekaufte Tickets für die „Schlagerinsel“ in Oberhausen behalten ihre Gültigkeit für Gelsenkirchen. Mehr Informationen auf schlagerinsel.com

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

+++BILDMATERIAL+++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Stefanie Harnoncourt-Unverzagt

Tel.: +43 699 19141300

sharnoncourt@leisurepr.de

http://www.leisurepr.de