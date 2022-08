Die stimmungsgeladene „90s Super Show“ kommt ins Ruhrgebiet: Blümchen und Co. verwandeln Gelsenkirchen in Party-Hochburg

Die stimmungsgeladene „90s Super Show“ kommt ins Ruhrgebiet: Blümchen und Co. verwandeln Gelsenkirchen in Party-Hochburg Ursprünglich für Oberhausen angedacht, findet die „90s Super Show“ am 27. August 2022 nun in Gelsenkirchen statt. Besucher des Festivals können sich auf Top-Acts wie Blümchen, „Rednex“, „Caught In The Act“ und die großen VIVA- und MTV-Stars aus dem legendären Jahrzehnt freuen.

Gelsenkirchen (LCG) – Lasershows und Konfettikanonen, Leuchtstäbe und Trillerpfeifen, Bacardi-Cola und Wodka mit Frigeo-Brause, dazu die größten Hits der VIVA- und MTV-Ära im Ohr. All das und noch viel mehr bietet die „90s Super Show“ am 27. August 2022 – und schickt Besucher nach Stationen in Berlin, Hamburg und Hildesheim damit auf eine nostalgische Zeitreise in das Jahrzehnt von Eurodance, Disco, Techno, schrillen Neonfarben und flippigen Outfits. War das Festival ursprünglich für Oberhausen geplant, wird die bunte Gute-Laune-Show mit unvergessenen Hits nun aufgrund des großen Andrangs und Produktionsauflagen nach Gelsenkirchen verlegt. Alle Stars sind natürlich im „GelsentrabPark“ (45883 Gelsenkirchen, Nienhausenstraße 42) dabei und haben die größten Hits einer ganzen Dekade im Gepäck, zu denen mitgesungen und -getanzt wird.

Alle Tickets für Oberhausen behalten selbstverständlich auch in Gelsenkirchen ihre Gültigkeit. 1990er-Jahre-Fans können mit dem kostenlosen Bustransfer entspannt und klimafreundlich nach Gelsenkirchen anreisen und das rund zehnstündige Live-Programm in vollen Zügen genießen und das Wiedersehen mit ihren Stars feiern.

„Der weitläufige, grüne ‚GelsentrabPark‘ verwandelt sich am letzten Augustwochenende zum kultigen Dancefloor mit einer Bühnenshow, welche die Fans ganz nahe an ihre Stars kommen lässt. Bei der ‚90s Super Show‘ drehen wir das musikalische Zeitrad um 30 Jahre zurück und feiern mit Hits, die noch heute auf jeder Party für gute Stimmung sorgen und die Tanzflächen füllen“, kündigt media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller an.

Die „90s Super Show” in Gelsenkirchen

Um den Besuchern der „90s Super Show“ ein einzigartiges Erlebnis zu bescheren, treten die bekannten heimischen und internationalen Top-Acts des unvergessenen Jahrzehnts bei der rund zehnstündigen Show auf. Unter anderem mit dabei sein wird Sängerin Jasmin Wagner aka Blümchen. Vor Kurzem erst gab die Sängerin ihre erste Schwangerschaft bekannt, wobei die werdende Mutter vielen vor allem noch als junger Popstar bekannt ist. Schließlich eroberte Blümchen mit gerade einmal 15 Jahren die großen Bühnen Deutschlands, avancierte in den 1990er-Jahren daraufhin zum preisgekrönten Superstar ihrer Generation. Für sie wird es einer der letzten Auftritte, bevor sie sich in Babypause begibt. Umso mehr fiebern die Fans dem Wiedersehen entgegen, um noch einmal Mega-Hits wie „Heut‘ ist mein Tag“, „Kleiner Satellit“, „Nur geträumt…“ oder „Verrückte Jungs“ live zu hören und bei der knallbunten Bühnenshow in Erinnerungen zu schwelgen.

„Wir Künstlerinnen und Künstler haben alle nur von einem Wiedersehen mit unserem Publikum geträumt und waren verrückt vor Vorfreude. Bei der ‚90s Super Show‘ feiern wir gemeinsam mit unseren Fans ein Fest der Lebensfreude mit Party Sounds, die an gute und unbeschwerte Zeiten erinnern“, so Wagner.

Neben dem Revival von Blümchens größten Hits dürfen sich die Fans der 1990er-Jahre außerdem auf die Eurodance-Musiker Nana und Haddaway freuen. Mit „Lonely“ und „What Is Love“ bescherten die Sänger der Welt in der musikalisch bunten und fröhlichen Dekade echte Mega-Hits. Auch die Auftritte von „Rednex“, „Fun Factory“ und „Vengaboys“ inklusive Dauerbrennern wie „Cotton Eye Joe“ und „Close To You“ sind Garanten für Ohrwürmer mit Gute-Laune-Versprechen.

Ebenfalls Teil des Star-Aufgebots sind die Show Acts „Culture Beat“, „Snap!“ und „Masterboy“, die in den 1990er-Jahren mit „Mr. Vain“, „Rhythm Is A Dancer“ und „Everybody Needs Somebody“ große Erfolge feierten. Vollendet wird das Band-Aufgebot des „Back 2 Live“-Fstivals am Samstagnachmittag von Eurodance-Duo „Captain Jack“ mit Frontmann Bruce Lacy sowie der englisch-niederländischen Boygroup „Caught In The Act“. Hingegen solo auftreten werden „DJ Quicksilver“ und Oliver Petszokat aka alias Oli P. Der ehemalige „GZSZ“-Mädchenschwarm ist ein Multitalent und kann sich seit dem Erfolg seiner Single „Flugzeuge Im Bauch“ mit Recht und Stolz auch Chartstürmer in die Vita schreiben.

Tickets für die „90s Super Show“ bereits ab 29,80 Euro

Nach der spektakulären Fortsetzung der Eventreihe „Back 2 Live“ in Gelsenkirchen werden die Sänger der „90s Super Show“ überdies am 3. September 2022 auf der Wiener Donauinsel gastieren und den Sommer in der österreichischen Bundeshauptstadt ausklingen lassen. Restkarten für die „90s Super Show“ sind bereits ab 29,80 Euro erhältlich. Letzte und streng limitierte Plätze in der begehrten VIP-Lounge inklusive Zugang zur eigenen Terrasse sowie kostenfreien Getränke und warmen Speisen gibt es noch ab 199 Euro. Bereits gekaufte Tickets für die „90s Super Show“ in Oberhausen behalten ihre Gültigkeit für Gelsenkirchen. Mehr Informationen auf 90s-supershow.de

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

