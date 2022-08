Die beliebtesten Gelaterias der Schweiz im Falstaff-Ranking

Zürich (LCG) – Sobald die Sonne scheint und die Temperaturen nach oben klettern, ist klar – die Glace-Saison ist endlich wieder eröffnet. Und ganz egal, ob man vorrangig ausgefallene Sorten favorisiert oder jedes Mal klassisch ein Erdbeer-Glace in der Waffel bestellt, ob man jede Saison sämtliche Gelaterias der Stadt testet oder einfach spontan und direkt ums Eck ein entspanntes Glace isst: Beim Falstaff-Voting der beliebtesten Gelaterias der Schweiz ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zwei Wochen lang konnten Leser des grössten Magazins für kulinarischen Lifestyle online über ihre persönlichen Top-Betriebe des Landes abstimmen.

«Die erstplatzierten Betriebe in diesem Jahr konnten jeweils 37 Prozent der Stimmen für sich beanspruchen. Sowohl der landesweite Sieger ‹Gelateria Nobile› aus Bätterkinden in Bern als auch die in Zürich erstplatzierte Gelateria ‹Kalte Lust am Limmatplatz› überzeugen mit köstlichen Kreationen als auch einem fairen und nachhaltigen Angebot», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.