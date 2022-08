Gewürz Adventkalender Edition 2022

Gewürz Adventkalender - neue Edition 2022 Draußen ist es klirrend kalt und die Welt schmückt sich mit einem glitzernden Kleid aus Lichtern. Jedes Jahr ist die Vorfreude groß, wenn das Weihnachtsfest naht. Der SONNENTOR Gewürz Adventkalender, EDITION 2022 im neuen Design, verkürzt geschmackvoll die Wartezeit. Im Inneren verbergen sich Portionspackungen von süßen und pikanten Gewürzen oder Gewürzmischungen. Da kocht die Vorfreude hoch! Ein Teil des Erlöses aus dem Gewürz Adventkalender geht an das SOS-Kinderdorf.

Er gehört in die Küche eines jeden Gewürzfans. Der SONNENTOR Gewürz Adventkalender mit 24 Gewürzen und Gewürzmischungen in der praktischen Probierpackung ist ein weihnachtlicher Stimmungsmacher in jeder vorweihnachtlichen Küche. Hinter den einzeln zu öffnenden Fensterchen verbergen sich festliche Motive, die weihnachtliche Stimmung verbreiten. Auf der Seite www.gewuerzadventkalender.com finden sich ab 1. Dezember 2022 zudem zahlreiche Rezepte, DIY-Ideen und besinnliche Geschichten, die den Advent zur schönsten Zeit des Jahres machen.

24 Gewürze für besinnlichen Genuss

Von der Laune gut, alles gut Gewürz-Blüten-Zubereitung und den Kräutern à la Provence über Omas Kuchen- und Keksgewürz und das Lebkuchengewürz bis hin zu Ras el Hanout und dem Chai Küsschen – der SONNENTOR Gewürz Adventkalender ist ein Quell der Kochinspiration in der kalten Jahreszeit. Er eignet sich zudem hervorragend, um das sonnige Gewürzsortiment des Gewürz- und Kräuterspezialisten kennen- und lieben zu lernen. Nicht zuletzt ist der Gewürz Adventkalender ein wunderbares Mitbringsel für den Advent, mit dem man jederfrau und jedermann eine geschmackvolle Weihnachtszeit beschert. Die 24 Probierpackungen mit duftenden Gewürzen sind für eine Vielzahl an köstlichen Kreationen geeignet.

Gewürz Adventkalender bio mit 24 Türchen/UVP € 15,90

Vorfreude hilft: Gemeinsam für das SOS-Kinderdorf

Mit dem Gewürz Adventkalender unterstützt SONNENTOR das SOS-Kinderdorf auch in diesem Jahr mit einem Betrag von 15.000 Euro. SOS-Kinderdorf bietet Kindern und Jugendlichen, die nicht bei ihren Familien wohnen können, ein liebevolles Zuhause – mit allem, was zum Großwerden dazugehört. Damit Krisen bewältigt oder vermieden werden können, unterstützt SOS-Kinderdorf auch deren Familien. Die vielfältigen Angebote umfassen u. a. Kinderdorffamilien, mobile Familienarbeit, Ambulatorien, den Notruf 147 „Rat auf Draht“ und ein weltweites Engagement in 135 Ländern.

Ökologische Verpackung

Von der Verpackung und den leeren Portionsbeuteln des Gewürz Adventkalenders trennt man sich nach dem Weihnachtsfest mit gutem Gewissen. Der Karton ist FSC-zertifiziert und kann im Papiermüll entsorgt werden. Die Portionsbeutel bestehen aus kompostierbarer Folie aus Holzfaser und verrotten auf dem Heimkompost, je nach dessen Beschaffenheit, nach zwei bis sechs Monaten. Ein genussvoller Advent mit gutem Gewissen.

Upcycling-Tipp

Aus der Hülle des Adventkalenders lässt sich ganz einfach eine Laterne basteln. Einfach Haus und Fenster ausschneiden, Seiten zusammenkleben, Licht hineinstellen und fertig ist die sonnige Laterne.

