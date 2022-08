Babette's Gewürznews: Bio Guacamole Mix

Babette's Gewürznews: Bio Guacamole Mix Wien, 1. August 2022 - die Gewürzexperten von Babette's - Spice and Books for Cooks haben in ihrer Gewürzmanufaktur getüftelt einen Bio Guacamole Mix kreiert. Korianderfans werden die Komposition lieben.

wussten Sie, dass Guacamole bereits bei den Azteken als "ahuacamolli", also "Avocadosauce" bekannt war? Das vitamin- und mineralstoffreiche Superfood war eine geschätzte Mahlzeit.

Der beliebte Avocado-Dip enthält in seiner einfachsten Form lediglich Avocado, Limette und Salz, dazu gesellen sich aber auch gerne Koriander, Tomaten und Zwiebel.

"Unser Guacamole Mix ist ein Fest für Korianderfans. Er würzt Avocado in jeder Form, fühlt sich mit Sauerrahm verrührt auf Tacos oder einem Chili wohl, gibt Ceviche einen Kick und ergänzt orientalisch inspirierte Gemüsesalate oder Taboulé", erklärt Babette's Chefin Nathalie Pernstich.

Die Bio Mischung zeichnet sich durch höchste Qualität aus. Alle Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau, werden mit Bedacht gewählt und in liebevoller Handarbeit in der hauseigenen Gewürzmanufaktur geröstet, gemischt, gemahlen und verpackt.

REZEPT-TIPP GUACAMOLE

10 Minuten, 4 Portionen

Zutaten: 1 kleine Zwiebel grob geschnitten, 20g frischer Koriander, Salz, 2 reife Avocados geschält und entkernt, 1 TL Guacamole Mix, Saft einer halben Limette.

Arbeitsschritte: Die Zwiebel mit dem frischen Koriander und einer großen Prise Salz im Mörser zu einer Paste zerstampfen. Avocados hinzufügen und zerstoßen. Mit Guacamole Mix, Limettensaft und Salz abschmecken. Alternativ die Zutaten im Mixer pürieren.

Als Dip für Tortilla-Chips, Gemüsesticks oder zu Tacos genießen!

Den BIO Guacamole Mix um Euro 8,20 (50g Dose) gibt es ab sofort ganz bequem im Online-Shop unter www.babettes.at sowie in den beiden Wiener Babette's Filialen Am Hof und in der Schleifmühlgasse.

