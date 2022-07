Beerenstarke Babette's Gewürznews: Bio Very Berry neu im Gewürzregal

Beerenstarke Babette's Gewürznews: Bio Very Berry neu im Gewürzregal Wien, 27. Juli 2022 - die neueste Kreation der Gewürzexperten von Babette's sieht nach Sommer aus und schmeckt auch so.

im neuen BIO Very Berry Mix von Babette's gesellen sich zu den süß-säuerlichen Aromen von roten Beeren blumige Noten von Rose, Kardamom und Vanille, untermalt von einem Hauch Zimt.

"Unsere beerige Komposition bringt nicht nur Joghurt mit frischen Früchten und knusprig gerösteten Nüssen zum Singen, sondern auch Smoothies, ein Apple Crumble mit Johannis- oder Brombeeren, oder saftige Himbeermuffins mit Streuseln", so Babette's Chefin Nathalie Pernstich.

Die Bio Mischung zeichnet sich durch höchste Qualität aus. Alle Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau, werden mit Bedacht gewählt und in liebevoller Handarbeit in der hauseigenen Gewürzmanufaktur geröstet, gemischt, gemahlen und verpackt.

BIO Very Berry um Euro 14,90 (50g Dose) gibt es ab sofort ganz bequem im Online-Shop unter www.babettes.at sowie in den beiden Wiener Babette's Filialen Am Hof und in der Schleifmühlgasse.

